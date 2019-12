Ministro: Comercio e ideología no se mezclan en Nicaragua

El ministro de Industria y Fomento, Orlando Solórzano, afirmó que en su país existe un ambiente propicio para hacer negocios, porque el gobierno ''no confunde el comercio con la ideología''.



Así lo manifestó en una entrevista para hacer un repaso de la visita del subsecretario de Comercio de Estados Unidos Christopher A. Padilla el miércoles al país centroamericano.



Según Solórzano, el estadounidense pudo comprobar que ''existe un buen clima para inversión'' en Nicaragua, a pesar de que en el extranjero se perciben ''ruidos que no corresponden a la realidad'' del país, gobernado desde hace un año por el izquierdista Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional.



El ministro precisó que el gobierno sandinista ''no confunde el comercio con la ideología'', por lo que está abierto a entablar negocios con el resto del mundo''sin importar su ideología''.



Padilla visitó durante su breve estadía una fábrica textil Cone Denim, que se instaló con 100 millones de dólares de inversionistas estadounidenses. El jueves viajó a la siguiente escala de su gira en Costa Rica.



El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que el tratado comercial suscrito por Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos ha dado un crecimiento del 30 por ciento a las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos desde el 2006.