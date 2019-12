San Francisco Libre con poca Secundaria

Pobladores de varias comunidades del municipio de San Francisco Libre, que viven en extrema pobreza, solicitaron al gobierno y al Ministerio de Educación la construcción de escuelas de secundaria al menos en tres comarcas.



“Aquí lo más que llegamos es a sexto grado”, aseguraron varios padres de familia que participaron recientemente en actos de entrega de paquetes alimenticios donados por empresas privadas de Taiwan, al Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia para los niños en extrema pobreza de San Francisco Libre.



Como en las comunidades no hay institutos de secundaria, los adolescentes a lo más a que llegan es a sexto grado o no siguen estudiando. “A pesar de todo, matriculamos a nuestros hijos en San Francisco Libre, pero por los problemas económicos llega un momento en que ya no podemos mantenerlos”, afirmó la señora Marisol Salinas.



Pero no sólo la crisis económica está afectando a los estudiantes de las comunidades de San Francisco Libre. El otro problema es el invierno. Con las lluvias se registran inundaciones que dejan incomunicada la cabecera municipal con el resto de las comarcas. “Eso es grave, nuestros hijos se tienen que quedar en San Francisco Libre, y en el peor de los casos corren el riesgo de ser víctimas de las inundaciones”, según aseguró la señora Fanny Ramírez.



Sólo en la comarca San Rosa, compuesta por las comunidades El Mairo, Santa Rosa, San Martín, Pakura, San Roque y Madroñito, se quedaron el año pasado 150 niños sin poder continuar sus estudios de secundaria.



“Tenemos sólo para la comida, para los estudios no hay”, dijo Ana Esperanza Ortiz, quien se sumó a la demanda planteada por los padres de familia de San Francisco Libre. Ortiz se pronunció a favor de construir institutos al menos en las cabeceras comarcales.



Alcaldesa también demanda

Por su parte, la alcaldesa del municipio Lilliam Gómez, se sumó a la demanda de los pobladores y reconoció que hasta ahora sólo en la cabecera municipal existe un instituto en el que se imparten cursos diurnos y sabatinos.