Tres grandes retos del Periodismo en su día

La conmemoración del Día del Periodista el 1 de Marzo es un momento para reflexionar sobre el camino recorrido y retomar los retos a los que el periodismo se ha enfrentado: la presión gubernamental con la publicidad estatal, el difícil acceso a la información por parte del Estado y mejorar la unión del gremio periodístico. Esas son las consideraciones de organizaciones de periodistas y de derechos humanos.



Las licenciadas Elsa Gómez, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), y Gonzalo Carrión, director del área de defensa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), coinciden en que desde el punto de las relaciones gobierno sandinista y medios de comunicación, la situación no es mejor que con los mandatarios liberales, pues igualmente siguen utilizando el chantaje para coartar la libertad de expresión, mientras a nivel general el ejercicio profesional se hace más riesgoso.



Publicidad: premio y castigo

“Se mantiene el viejo sistema de premio a través de la publicidad a los medios de comunicación progubernamentales, y el castigo contra los medios independientes que critican situaciones anómalas de la gestión estatal”, dijo Carrión, quien ve como algo curioso la bonanza de algunos medios periodísticos en dependencia del gobierno de turno.



Si bien todos están de acuerdo en las dificultades con la publicidad estatal, Mercedes Rivas, presidenta del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), expresó que hasta el momento no tienen ninguna denuncia que algún espacio periodístico haya cerrado.



“Los periodista no podemos quedarnos atenidos a la publicidad estatal, tenemos que buscar nuestros ingresos en otras áreas, pues el gobierno tiene sus políticas particulares en cuanto a publicidad. Por otro lado, no podemos dejar que nuestro trabajo esté supeditado a quien nos proporcione publicidad, pues eso sería falta de profesionalismo”, dijo Rivas.



Obstáculos en el desarrollo de la profesión

Gómez indica que “si bien hay una Ley de Información Pública, también existe secretividad o hermetismo de la información por parte de los funcionarios públicos, quienes muchas veces ven al periodismo nacional como sus enemigos, creando un obstáculo al derecho a informar, aunque en última instancia, los y las periodistas de cualquier manera logramos obtener los datos que buscamos”.



Aparte de las desconfianzas y enfrentamientos generacionales y de la falta de unidad, Gómez ve como otro problema la cantidad de periodistas que están creando las universidades en un país donde hay muy pocos medios de comunicación, por lo que algunos dueños de medios están despidiendo a periodistas experimentados para que esa vacante posteriormente sea ocupada por dos recién graduados devengando la mitad del salario que el anterior ganaba.



Consolidar ejercicio profesional

La presidenta del CPN asegura que en todos estos años, uno de los grandes logros ha sido la colegiación, la cual fue alcanzada con mucho sacrificio y es una de las reivindicaciones gremiales más importantes para los periodistas.



“Nuestro énfasis es la preparación y especialización de los colegiados, para lo cual hemos obtenido becas y medias becas en la Uhispam para los y las periodistas, ya sean graduados o empíricos, y así consolidar el ejercicio profesional”.



También indicó que entre otros beneficios de la colegiación está el apoyo a 170 periodistas para su atención médica, lotes en la funeraria para quienes en una desgracia lo necesiten, acuerdos con la óptica Münkel para la entrega de anteojos gratis, seguros de vida, y, además, pensión de vejez para los mayores de 65 años.



En saludo al Día del Periodista, la UPN realizará una asamblea en la cual presentará a sus miembros la situación de la organización, los logros alcanzados y gestiones a favor de los agremiados, así como sus estados de cuenta. Adicionalmente, el Colegio de Periodistas de Nicaragua inaugurará su nueva casa-sede.