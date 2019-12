Quiñónez en disputa con norteamericano por casa

Por orden de los magistrados liberales de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, admitió la acusación que el diputado y ahora candidato a vicealcalde, Enrique Quiñónez Tuckler y su familia, promovieron en contra del ciudadano norteamericano Frank Lee Owen, quien deberá permanecer en Nicaragua hasta que llegue el juicio programado para el dos de junio de este año.



La fiscal Georgina Murillo acusó a Owen por la presunta autoría de los delitos de defraudación y perturbación en la posesión, porque supuestamente a espaldas de la Junta Sirectiva de la Sociedad Ancon S.A., de la cual era presidente, en 1998 vendió y le traspasó a su mujer, Amelia Ann Owen, la propiedad donde funcionaba Tica Bus Internacional, ubicada cerca de Plaza Inter, y es propiedad de Quiñónez.



Agrega la acusación que el vigilante de la propiedad fue desalojado violentamente con la ayuda de Aldrich Armando Martínez, que al igual que doña Amelia Ann fue acusado, pero la causa sólo fue admitida en lo que hace a Frank Lee Owen.



El escrito acusatorio establece que fue hasta en 2003 que los miembros de la sociedad se enteraron de la venta de la propiedad, sin embargo el abogado de Frank Lee, Miguel García, alegó que el delito acusado por la Fiscalía no existe porque su defendido compró con su dinero (85 mil dólares) y a título personal la propiedad en disputa, cuya posesión mantiene la señora Owen.



Contradictoriamente, el abogado alegó durante la audiencia inicial-preliminar, que su cliente tenía un poder generalísimo de la sociedad que le permitía hacer cualquier tipo de transacción.



Cuando se le hizo ver a García las contradicciones en sus alegatos, dijo que Owen compró la propiedad engañado, porque supuestamente la misma luego iba a pasar a la sociedad.



Pero, en todo caso, señaló que Tuckler y el resto de acusadores de Owen no tienen la mayoría accionaría dentro de la sociedad para acusar a nadie, dado que el acta de constitución establece que son mil acciones las que existen, y de esas los Tuckler sólo tienen 48, a diferencia de su defendido que tiene 50.



La acusación contra Owen llegó a los juzgados el 6 de diciembre de 2005 y fue rechazada por la juez Martínez, dado que la litis se estaba ventilando en la vía civil, sin embargo, ayer la juez dejó sentado en acta que estaba admitiendo la causa y remitiéndola a juicio por orden de dos de los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones, y que no se podía oponer al mandato de sus superiores jerárquicos.



Frank Lee Owen tiene prohibido salir de Nicaragua y debe estarse presentando en los juzgados semana de por medio, pero si necesita chequearse sus padecimientos coronarios en Estados Unidos o Costa Rica, tiene que pedir permiso.