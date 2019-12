Tenía nexos con narcos

Almacenamiento de droga en su oficina sin autorización y vínculos estrechos con personas señaladas de narcotráfico, es la denuncia que provocó la caída del jefe de la Dirección de Drogas de Managua, comisionado Franklin Antonio Sobalvarro Mejía.



Ayer, la Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, resolvió otorgar baja deshonrosa a este oficial, contradiciendo la resolución de la Inspectoría General de la Policía Nacional que había determinado sólo separarlo del cargo.



Granera también ratificó la baja deshonrosa a dos oficiales subalternos de Sobalvarro Mejía, denunciados por apropiarse de dinero y de objetos de valor al momento de los operativos antinarcóticos.



Estas disposiciones estaban establecidas en la resolución No. 023-08, dictada por el Inspector General de la Policía, comisionado general Juan Báez, documento en poder de EL NUEVO DIARIO.



Según la resolución, la División de Asuntos Internos de oficio conoció el 22 de noviembre de 2007 --mientras se realizaban remodelaciones al Departamento de Drogas de Managua--, que en una de las gavetas del escritorio que ocupaba el comisionado Sobalvarro Mejía se encontraron varias porciones de piedras de “crack” y marihuana, droga que presuntamente era utilizada para realizar diferentes actividades irregulares.



Vínculo con expendedoras



De igual manera, conocieron que el oficial Sobalvarro Mejía mantiene una estrecha amistad con las ciudadanas Mayela y Keyling Canales, quienes se dedican presuntamente al tráfico de drogas.



Entre las diligencias realizadas por la División de Asuntos Internos rola entrevista de Sobalvarro Mejía, quien manifestó respecto al hallazgo de droga en su escritorio, que “la venía acopiando en cada operativo realizado en los distintos expendios de droga, que posteriormente entregaría al jefe de la Policía de Managua”.



Igual reconoció ser “amigo de la ciudadana Mayela Canales, con quien ha salido en varias ocasiones, y la cual conduce el vehículo que tiene asignado; que su amiga no vende droga, que nunca ha sido procesada, al igual que conoce a la hija de Mayela, y desconoce si el marido de ella vende droga”.



Jefe de Sector lo contradice



No obstante, en una entrevista realizada al teniente Bayardo Bonilla Lacayo, jefe de Sector del barrio “Ariel Darce” (La Fuente), éste manifestó que “desde hace varios años conoce a Mayela Canales, a quien señalan de vender droga, que desconoce por qué la Policía nunca ha operado en su contra”.



Además, Bonilla Canales agregó que “Mayela actualmente tiene una licorería, donde él, como jefe de sector, luego de realizar inspección al lugar, había recomendado al Jefe de Seguridad Pública (del Distrito) que no era apta la autorización por ser el lugar foco delictivo”.



Dinero y celulares



La denuncia en contra de los suboficiales Wilber García Flores y Vanessa Vallejos Gómez --agentes de drogas de Managua-- establece que en cada allanamiento que realizan a los distintos expendios, al efectuar registros se apropian de manera personal de dinero y celulares que no son reportados ni registrados como objeto de ocupación.



En la entrevista brindada a la División de Asuntos Internos, García Flores reconoció haber participado en los allanamientos y registros en los expendios de droga de los ciudadanos Martha Chávez Galo y Maritza Nicaragua, pero negó haberse llevado algo del interior de las viviendas.



Ordenó que liberaran a consumidora



Respecto de la detención y luego puesta en libertad de la ciudadana Jeannette del Socorro Villagra --consumidora y no expendedora de droga--, García Flores dijo que siguió órdenes del comisionado Franklin Sobalvarro.



Sobre un allanamiento en una vivienda de la urbanización Casa Real, García Flores reiteró que “no tomó ningún dinero ni le puso droga a la ciudadana para así culparla”.



La suboficial Vanessa del Carmen Vallejos Gómez, igualmente se defendió, calificando todos los señalamientos que le achacan como “falsos”. A ella la denunciaron también por haberse apoderado de un celular al momento de un allanamiento.



Historia de un celular



Vallejos Gómez admitió que era cierto que andaba un celular Motorola V3, negro, pero explicó que este aparato fue adquirido al crédito por la cantidad de 800 córdobas, a una ciudadana de nombre Laura, que a menudo llega a vender a la “Ajax Delgado”.



Pero en una entrevista hecha a la subinspectora Josefina Marota Rivera, aseguró “tener pleno conocimiento de que los oficiales García Flores y Vallejos Gómez, entre otros, tienen el modus operandi de tomar dinero, pruebas y celulares en cada uno de los allanamientos en que participan oficiales operativos”.



Marota Rivera especificó algunos casos: “Cuando se allanó la vivienda de Martha Chávez Galo, Wilber se quedó con varios miles de córdobas; en otro allanamiento en casa de Argentina, alias ‘La Macheteada’, la oficial Vanessa sustrajo una alcancía (chanchito), del cual tomó el dinero. Asimismo, en otro allanamiento ocupó un celular negro, con el que actualmente camina”.



Durante las diligencias entrevistaron a tres colaboradores del Departamento de Drogas de Managua, los que manifestaron que han participado en varios allanamientos a expendios de droga, donde luego les pagan con dinero incautado o droga, y que los oficiales ocupan dinero, prendas o droga y no lo entregan a los respectivos distritos policiales.



En esta investigación también fueron indagados los oficiales Isaac Pérez y Pedro Enoc Reyes, por supuestamente tener la práctica de cargar droga. Pero la resolución no establece sanciones para ellos.



En una nota de prensa emitida ayer por la División de Relaciones Públicas de la Policía, se lee: “La Jefatura Nacional enfatiza que continuará trabajando por el fortalecimiento institucional para garantizar una actuación transparente y apegada a derecho por cada uno sus miembros”.



Precisamente, estos funcionarios fueron sancionados porque la conducta presentada “afecta la imagen, el prestigio y la seguridad de la institución. Por lo que se determina que su actuación no está acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Ética, capítulo III, numerales 6, 8, 11y 13, que se refiere a la actitud y responsabilidad policial”.



“Así como también lo dispuesto en el Manual para la Actuación Policial (Principio de Legalidad y Profesionalismo)”.