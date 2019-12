Edil y Concejo de León en soberano ridículo Casa de Poneloya no es de Alcaldía La adjudicaron dos veces con promesa de venta, y ahora resulta que pertenece al Ministerio de Hacienda. Primero la dieron en 50 mil dólares, luego en 170 mil, y la pregunta es con qué documentos responderían al comprador. Ahora podrían enfrentar demanda por destrozos y saqueo, aunque vicealcalde ya se adelantó y dijo que robos los efectuó la población José Luis González

29 Febrero 2008 |

4:30 a.m. |

