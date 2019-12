Captó grandes momentos y ahora vive el más amargo

El jolgorio de dos chocoyos encerrados en sus jaulas y la televisión ubicada cerca del catre donde es colocado por las tardes para ahuyentar el calor, muy cerca del patio, son los únicos sonidos que rompen el silencio en el que se encuentran sumidos los últimos días del foto-reportero Cruz Flores o “Crucito”.



En su lecho de enfermo, donde se encuentra postrado desde hace tres años, debido a dos derrames cerebrales casi continuos, nadie diría que este hombre fue con su cámara quien capturó algunas de las imágenes más impactantes de la historia contemporánea de Nicaragua.



La toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978 --fotos donde captó los rostros horrorizados de diputados somocistas y trabajadores del lugar, ante el inesperado ingreso de un grupo de chavalos que cubría sus rostros con banderas rojinegras-- o la caída del emblemático caballo del dictador Somoza, frente al Estadio Nacional, son sólo dos ejemplos de las miles de veces que fijó su ojo en una imagen que diría al mundo: “Esto ocurre en Nicaragua”.



Desde su catre observa mientras conversamos con su hermano Adán Flores. Él no puede participar en la conversación, porque a partir del primer derrame, ocurrido el dos de noviembre de 2003, perdió la capacidad de hablar.



“Ya él no se levantará de allí. Ha sido fuerte porque tiene diabetes, sufrió dos paros cardíacos además de los dos derrames. Los médicos dicen que es un milagro que siga vivo, pero allí esta. Nosotros estamos atentos a sus necesidades, pero es difícil definir qué necesita porque es como un bebito, no habla”, expresó conmovido su hermano.



Y es que según Adán Flores, para alguien que tuvo una vida activa, que siempre estuvo en el “ojo de la noticia”, debe ser muy triste encontrarse postrado. ”Él se enojaba mucho cuando la cámara no le funcionaba, cuando se le dañaba la moto o el carro, era bien enojado, y hasta hace unos meses lo poníamos en una silla de ruedas y lo sentábamos a ver pasar a la gente, pero lloraba mucho. No sabemos si de impotencia por no poder caminar ni hablar, y el médico nos recomendó que le evitáramos esas emociones”.



Toda su vida

A un día de celebrarse el Día Nacional del Periodista, en el foro periodistanica, creado por la periodista Beatriz Largaespada, se ha propuesto a Crucito como uno de los personajes del periodismo nacional a quien debe rendírsele honor y prestársele atención.



Mientras esto ocurre en el ciber espacio, en la humilde casa del barrio Ducualí, está Crucito. Ahí vive con dos de sus hermanos, y gracias al apoyo de sus hijos y demás hermanos, no le falta nada, pero si las atenciones que requiere dependieran de la pensión de jubilado que recibe --dos mil córdobas--, la vida de don Crucito sería más triste, pues con eso no alcanza para cubrir ni la mitad de las medicinas que consume, y menos para pagar a la persona que ha sido contratada para cuidarlo.



Cruz comenzó a trabajar en La Prensa de Pedro Joaquín Chamorro, dice su hermano Adán. “Es más, puedo decirles que cuando se dio la toma del Palacio Nacional, él tenía ya su tiempo laborando”, señala.



El eterno compañero de trabajo de Cruz Flores fue el periodista Manuel Eugarrios. EL NUEVO DIARIO conversó con él, y nos manifestó que era lamentable la situación de Cruz, porque fue una persona siempre dispuesta para el trabajo y sumamente perseverante, pese a los peligros que le acechaban. Además, lo calificó como uno de los mejores foto-reporteros de Nicaragua, pues a pesar de que nunca ganó un premio, sus fotos fueron siempre las más oportunas.



“La tristeza es cómo terminamos los periodistas. Cruz Flores no sé si tendrá jubilación de La Prensa o del Seguro, pero ahora está devastado. Él era un gordito flemático, apasionado del buceo en agua dulce a quien le encantaba Xiloá, y ahora es otra persona. Está muy mal”, dijo Eugarrios.



Todas son de él

Durante la toma del Palacio Nacional, expresa Eugarrios, recuerdo a Cruz casi reptando en el piso en medio de las balas para obtener las fotografías que después dieron la vuelta al mundo.



“Todas las fotos de la toma del Palacio Nacional que existen son autoría de Cruz Flores, la única que no es de él, es la foto de Edén Pastora abordando el avión, porque en ese momento nosotros nos encontrábamos en la Loma de Tiscapa, adonde fuimos trasladados todos los que permanecimos como rehenes. Esas fotos se publicaron porque al entonces monseñor Obando y Bravo le pedimos que sacara en su sotana los tres rollos que después fuimos a traer a la Curia, antes de ir al periódico”, comentó Eugarrios.



Los cuerpos de la Gruta

Durante casi quince años, tanto Eugarrios como Cruz Flores fueron compañeros de trabajo inseparables, y llegaron a forjar un lazo de amistad y confianza tal, que ninguno dudaba de emprender una empresa que el otro propusiera.



Como si fuera ayer, Eugarrios recuerda una mañana “mala”, pues a todos los sitios que iban les cancelaban las entrevistas o no les atendían, fue entonces cuando Eugarrios recordó que un conocido le había referido que la Guardia Nacional llegaba a tirar los cuerpos de muchachos contrarios al régimen, cerca de la Cuesta El Plomo, llegando casi a Gruta Xavier.



“Cuando le dije lo que me habían comentado y que no teníamos nada, me respondió: “Es una vaina, ¿verdad? No tenemos nada, y es arrecho llegar vos sin crónica y yo sin fotos. Vámonos”, pero con una tranquilidad increíble, y así resultó ser esa la primera noticia del día, que dio la vuelta al mundo, porque encontramos 17 cadáveres, cinco recién lanzados, fresquitos, y los demás en hilachas de ropa o sólo osamentas”, refirió Eugarrios.



Buscando asilo

Otra anécdota que refiere la calidad de persona que fue Cruz Flores, fue cuando arriesgó su vida junto a Eugarrios, en busca de asilo para los hermanos menores del ex diputado sandinista Bayardo Arce.



“Yo le pedí que me acompañara a llevar a los muchachos y él no dudó en ir. Nos fuimos en su carro, un avispón negro Mercedes Benz que le encantaba, pero con cuarenta años de fabricación, así que con costo corría, y pasamos trayendo a los muchachos, y una vez en la Embajada de México nos dijeron que atendían hasta las nueve de la mañana, y apenas eran las ocho. Así que al día siguiente fuimos de nuevo a traer a otra casa de seguridad a los muchachos y los asilamos. Con esta historia lo que te quiero decir es que él arriesgo su vida, era un verdadero amigo, una persona de confianza”, sostiene Eugarrios.



Olvidó a esposa en Granada

Pero Cruz Flores, a quien Eugarrios define como uno de los más grandes foto-reporteros de Nicaragua y un ser humano excepcional, no sólo tiene méritos en cuanto a situaciones de tensión y cambios político-sociales en Nicaragua, sino en el campo deportivo.



En el libro “Mundial Nica”, de Edgard Tijerino Mantilla --sobre el mundial de béisbol de 1972-- se encuentra una foto histórica realizada por Cruz Flores, quien captó una jugada de doble play del encuentro entre los equipos de Cuba y Estados Unidos.



Fue, sin duda, también un juego de béisbol el que hizo que se ganara su fama de “fresco”, pues no se tomaba a pecho las cosas, vivía el momento y era muy responsable con su trabajo.



Para una final de béisbol en Granada, viajó a dicha ciudad en su moto acompañado por su esposa, al terminar el juego tomó su moto, y hasta que estaba revelando en los laboratorios, recordó que su señora “se le quedó en Granada”.



Archivo en la basura

También otros recuerdan su interés por el buceo, es más, dicen que tiene el mérito de haber fotografiado un avión que se encuentra en las profundidades de la Laguna cratérica de Xiloá.



“A él le encantaba bucear, era muy bueno en eso. Hace poco, cuando vino su hijo, revisó las cámaras que guardaba, y dijo que estaban en mal estado y se tiraron a la basura”, expresó su hermano Adán.



Pero no sólo los restos de cámaras fotográficas fueron lanzados a la basura, también el archivo personal de negativos fotográficos que poseía, los cuales contaban parte importante de la historia de Nicaragua.



“Los tiramos porque estaban comidos de ratones y no se podían rescatar, fue algo lamentable pero necesario, todavía quedan algunos negativos, pero hay que ponerse con tiempo para verlos”, señaló.



Al despedirnos, Crucito sigue nuestra salida con la mirada, como guardando en su memoria una imagen, que sin duda le habría encantado captar, como cuando coincidíamos en alguna actividad y nos fotografiaba “para la próxima”.