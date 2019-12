Estudiarán posible bono a secretarios judiciales

La dirección económica financiera de la Corte Suprema de Justicia estudiará si es factible o no otorgarle a los secretarios judiciales un bono correspondiente al diez por ciento del salario.



Enrique Gutiérrez, secretario general del Sindicato “Justo Rufino Garay”, del Complejo Judicial Nejapa, explicó que ayer se reunieron con el presidente de la Corte, magistrado Manuel Martínez, para discutir el tema del diez por ciento, y éste les prometió el estudio correspondiente.



Explicó que desde hace cuatro años, todos los trabajadores del Poder Judicial reciben ese diez por ciento vía bono, a excepción de los secretarios judiciales, a quienes no se les da porque supuestamente ya habían sido objeto de reajuste salarial.



Sin embargo, Gutiérrez precisó que es injusto que todos los trabajadores reciban ese bono y los secretarios, que hacen una labor delicada y vital, no. Actualmente los secretarios devengan un salario que oscila entre 6,500 y 7,500 córdobas, dependiendo si están en un juzgado local o en uno de distrito.



El estudio es para conocer cuánto dinero se necesitaría para ese bono del diez por ciento y el impacto que tendría en el presupuesto del Poder Judicial. “Ésta es una gestión fuera del convenio que está siendo impulsada por el “Justo Rufino” y la Federación Unida por la Dignidad de los Trabajadores Judiciales, pero beneficiaría a unos mil secretarios a nivel nacional”, apuntó Enrique Gutiérrez, que finalmente informó que los trabajadores recibirán a partir del primero de marzo, 30 córdobas para el almuerzo, dado que por deudas, la administración no está proveyendo alimentos a los que los recibían en los juzgados de Managua.