Herrera autoritaria alborota Granada

El alza en las facturas de Enacal se reflejará en los recibos que lleguen a las viviendas en mayo próximo, y lejos de brindar una aclaración al respecto, ayer, la presidenta de esta empresa, Ruth Herrera, anunció la firma de un contrato para la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Granada, sin consultar a los consumidores que también exigen una explicación y ahora anuncian protestas.



En la Gerencia Comercial de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), ayer se orientaba a los clientes que reparen sus fugas internas cuanto antes, porque a partir de mañana entra en vigencia el ajuste por indexación. A varios les explicaban cuánto subirá el monto de sus facturas, pero no les mostraban la aprobación del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).



Pero en el periódico sale que es ilegal ese aumento, señaló uno de los clientes. “Es que cada quien tiene sus intereses y ellos están desinformando para que usted no lo pague y le corten el servicio”, le respondieron en una de las mesas donde se brinda atención al cliente.



Se conoció que esta Gerencia ya tiene en sus manos el nuevo modelo de cobro, pero una de las personas que atiende en estas ventanillas descartó esa información.



Continúa mutismo



Herrera ayer guardó silencio respecto al tema, igual que Carlos Schutze Sugráñez, titular del INAA. Ninguno pretende aclarar nada y la primera protesta será el lunes próximo, según anuncios de las organizaciones, que este sábado se reúnen para planificar acciones.



Sin embargo, las protestas podrían iniciar hoy mismo durante la firma de un acuerdo entre Enacal y la agencia alemana KFW, para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Granada.



Ayer por la mañana, Róger Monterrey Edén, Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios del Departamento de Granada (Acugra), se quejaba porque se había prometido consultar a los pobladores antes de iniciar esta obra, pero ahora se iba a anunciar la firma del contrato sin consulta alguna.



Minutos después Enacal confirmó la información en una nota de prensa, donde invita hoy a la rúbrica de los documentos en la Casa de los Tres Mundos de Granada. “El proyecto tiene una inversión de 17.5 millones de dólares y tiene 2 componentes: agua potable y alcantarillado”, reza el escrito.



“Acugra ha gestionado desde hace varios años la explicación del contenido del proyecto anteriormente mencionado, por considerar la importancia que tiene para la protección y conservación del medio ambiente… sin embargo, Acugra y la comunidad granadina nunca fueron debidamente consultados sobre el Contenido del Convenio, ni aclaradas las contradicciones presentadas en cuanto al modelo de gestión entre Enacal y KFW, negándonos el consagrado derecho de la participación ciudadana”, reza una carta que Monterrey envió ayer a Herrera.



Con invitación



Monterrey se declara “sorprendido” de que las instituciones involucradas no valoren la gestión de Acugra para la realización del proyecto. Además, anoche denunció que Enacal restringió la participación de la comunidad, “al tener que presentar el invitado la formal invitación que le fue enviada”, agrega.



La Agencia de Cooperación Alemana KFW reconfirmó la actividad, pues ayer también extendió su invitación a los medios de comunicación.



“Firmarán el señor Helge Jahn, Director del KFW y la señora Ruth Selma Herrera, Presidenta Ejecutiva de Enacal. Como testigos de honor estarán el Dr. Wolfgang Thiersen, Vicepresidente del Parlamento Alemán y la señora Rosalía Castillo, Alcaldesa de Granada”, reza el escrito.



Irrespeto y autoritarismo



Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al igual que Ricardo Osejo, de la Red Nacional de Consumidores, indicaron que estas muestras de irrespeto y autoritarismo afectarán por doble vía a la población, desde el punto de vista tarifario y por el efecto alcista.



“Están aplicando la indexación por el deslizamiento de la moneda, en vez de buscar cómo eliminar las fugas que representan aproximadamente el 50 por ciento del agua bombeada, por otra parte hay cantidad de personas tienen tarifas fijas por falta de instalación de medidores, por lo tanto se desconoce las cantidades de agua que consume. Tampoco hay una política de ampliación de clientes ni de políticas de promoción para que estos se afilien como consumidores legalmente registrados”, expresa Osejo, quien asegura que todo eso debe traducirse en dinero perdido.



Carrión, por su parte, indica que el incremento es “a todas puertas” ilegal, comenzando con que primero debe ser publicada la aprobación del incremento por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), 30 días antes de poner en vigencia el alza en el precio del agua potable.



No pagar ilegalidades



“Haciéndole honor a la señora Ruth Selma Herrera, quien antes de dirigir el Enacal era la dirigente de la Red en Defensa de los Consumidores, citamos sus propias palabras instando a la población a no pagar algo que es ilegal”, indicó el abogado del Cenidh.



Por otra parte, consideraron lamentable que hayan dejado a un lado a las organizaciones civiles que se han especializado en el tema, y que la señora Herrera se avoque a pedir el respaldo de organizaciones evidentemente progubernamentales dispuestas a decir mande, como lo son los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), sin la preparación adecuada para comprender las implicaciones de un incremento tarifario.



“Como organización en defensa de los consumidores lamentamos mucho que el aval para un incremento se solicite a los CPC. No es que menospreciemos la capacidad de las personas de los CPC, pero para esto hay que tener preparación técnica, investigar, analizar el tema y ver el problema desde diferentes perspectivas de la población en busca de consenso. Además que a las organizaciones que pidió consejo se deben al gobierno”, dijo Osejo, quien las comparó con las Juntas Comunitarias de Obras y Progreso (JCOP) creadas por Arnoldo Alemán para contrarrestar a los Movimientos Comunales, y defender al Partido Liberal.



Comentó que se siente sorprendido de que Enacal no tome esto seriamente, luego que habían acordado una comunicación más fluida y la necesidad de tomar decisiones en consenso.