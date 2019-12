Penalización no ha suspendido abortos

El grupo estratégico por la despenalización del aborto terapéutico introdujo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso para pedir que se emita una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley 603. Marta María Blandón afirmó que existe retardación de justicia, mientras miles de mujeres se enfrentan a embarazos de alto riesgo.



“La Corte debió responder al recurso que introdujimos en enero de 2007, sin embargo, ya pasó un año y eso denota la retardación de justicia en nuestro país. Esperábamos que esta instancia judicial respondiera en junio, sin embargo, están violando el derecho humano de miles de mujeres”, expresó Blandón.



El doctor Leonel Argüello, representante de la Asociación de Médicos Generales, agregó que el escrito tiene tres argumentos fundamentales.



El primero es que la Corte declaró inconstitucional la Ley Marco, basándose en que las leyes no deben ser aprobadas si éstas no son consultadas por todos los actores de la sociedad civil. Igual principio se podría aplicar al tema del aborto terapéutico.



No hay acceso a la justicia



El segundo argumento que planteó Argüello fue el acceso a la justicia.



“Las más de 21 personas que firmamos el recurso solicitamos que se nos dé una resolución de la Corte Suprema, pues ya pasó un año y no resuelven nada”, expresó el galeno.



El tercer aspecto se basa en que la Suprema Corte cumpla su misión de proceder según las leyes de la Constitución, y no dejarse guiar por partidos políticos o por las iglesias.



Los recurrentes fueron recibidos por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro, quien afirmó que el documento será entregado a los magistrados del Poder Judicial.



“No es posible que se sigan violentando los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres, pues son las que están muriendo en los hospitales”, dijo Argüello.



Abortos continúan



El galeno comentó que la derogación del aborto terapéutico se hizo con el fin de reducir los abortos, sin embargo, indicó que se ha incrementado la violencia sexual, y el número de abortos no se ha reducido.



Además, expresó que si la Corte no se pronuncia sobre este recurso apegado a derecho, recurrirán ante los tribunales internacionales de justicia. Argüello dijo que demandarán al Estado de Nicaragua por incumplimiento y retardación de justicia.