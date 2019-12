Rinden honores a héroes de la Policía Nacional

Honor a sus héroes muertos y en vida rindió la Policía Nacional este miércoles durante la clausura de la XVII reunión de mandos, la cual este año contó con la presencia del presidente de la República Daniel Ortega y representantes de todos los sectores del país, jerarcas religiosos católicos, evangélicos, miembros del Cuerpo Diplomático, empresarios, funcionarios de gobierno y alcaldes, entre otros.



Primero le rindieron homenaje a los compañeros caídos durante 2007, ocho en total: Teniente Rómulo Antonio García Velásquez (Investigación de Drogas); teniente Alejandro de Jesús Altamirano Aráuz (Jinotega); inspectora Aracely Vargas Acevedo (Inteligencia); suboficial Juan Urbina Amador (Zelaya Central); suboficial Augusto César Paiz Ruiz (DOEP); policía Róger Bismarck Martínez González (RAAS); policía Leonidas Lucas García (Distrito 3) y policía Ernesto Emilio Rugama (Seguridad Personal)

“Ante ellos inclinamos reverentes nuestras cabezas”, instó la primera comisionada Aminta Granera a los mandos policiales que le acompañaban. Para ellos se develó también una placa.



Condecoraciones

Luego el presidente Daniel Ortega procedió a condecorar a 15 funcionarios policiales con la medalla al valor “subcomisionado Juan Manuel Torres Espinoza”.



-- Subcomisionado Santos Arnulfo Benavides Peralta, destacado en los acontecimientos del huracán Félix, al rescatar damnificados que se volcaron en la panga que los transportaba.



-- Capitán Julio César Romero López, destacado en las labores de inteligencia en contra del crimen organizado.



-- Inspector Christian Lenín Parrales Avellán, destacado en el rescate de un ciudadano que se encontraba en un vehículo en llamas, y sin equipo de salvamento expuso su vida para salvarlo.



-- Inspector Máximo Ernesto Roa Silva, destacado en el rescate de dos ciudadanos que se ahogaban en un balneario.



-- Sub oficial mayor Carlos René Pérez Romero, destacado en la captura de dos sujetos circulados por homicidio, los que le dispararon en ambas piernas después que se negó a recibir dinero para dejarlos ir.



-- Sub oficial José Agustín Zapata López, destacado por arriesgar la vida en la labor de inteligencia, logrando detectar y neutralizar a varios elementos que trasegaban drogas.



-- Sub oficial Misael Jonathan González Marenco, destacado por arriesgar su vida en una persecución e intercambio de disparos tras la captura de delincuentes que asaltaron una casa de cambio.



-- Sub oficial José Alberto Martínez Monterrey, destacado por arriesgar su vida al frustrar un asalto a los ocupantes de un autobús de transporte colectivo por cinco delincuentes armados.



-- Policía Josué Salvador Calero, destacado por el enfrentamiento a la delincuencia en el Mercado Oriental, impidiendo un robo con intimidación en donde resultó herido.



-- Policía José René Ramos Rodríguez, destacado por neutralizar a delincuentes que le propinaron una estocada en el pecho en una alteración al orden público.



-- Policía Juan Alberto Palacios, destacado en la participación de un operativo antidroga en un plantío de marihuana, donde resultó herido de bala al momento de asistir a un compañero que falleció en cumplimiento del deber.