Proyectos en Sabana Grande avanzan lentamente

Tras cuatro años de trabajos en la zona de Sabana Grande, al extremo este de la capital, el proyecto de pista alterna y sus proyectos conexos siguen en desarrollo, faltando algunos segmentos menores.

En una visita realizada por El Nuevo Diario, se pudo observar que en la vía principal, en la entrada de Las Cuatro Esquinas y Las Enramadas, se trabajó el muro de protección en ambos lados de la carretera y se terminó un pequeño segmento para completar el segundo carril de sur a norte, desde la entrada del centro Juventud, hasta la entrada de la urbanización Villa Sol.

A la par, en estos momentos trabajan en la construcción de la ciclovía lateral; más hacia el norte construyen una canaleta de protección, mientras también laboran en un muro de concreto reforzado para la protección de la vía, en el punto donde desemboca el tubo de desagüe pluvial.

“Todavía falta algo. Se puede decir que la base está terminada, pero hay cosas que falta terminar. Si bien no es mucho, todavía no permite que los vehículos pasen libremente. Por ejemplo, en el cruce de Las Enramadas todavía faltan como 100 metros de vía en ambos carriles, luego hay otro pedazo que también falta terminar, pero son poco menos, entre 90 u 80 metros”, dijo uno de los obreros, quien solo se identificó como Pablo.

Gertrudis Morales, de la comunidad Las Enramadas, dijo que tienen años con el proyecto.

“Hicieron una parte y luego que no avanzaban. No siguieron y allá a los cinco o seis meses volvieron con maquinaria, se fueron otros meses y ahora en abril regresaron, pero los trabajos los hacen con mucha paciencia”, alegó Morales, señalando que por los pedacitos faltantes se han llevado seis meses y todavía no terminan.

Por su parte, obreros de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) trabajan en la construcción de las bases donde estarán colocados los postes para las luminarias.

Otro proyecto emblemático en la zona de Sabana Grande es la ampliación de pista Larreynaga, que se extenderá desde Ciudad Belén.

El proyecto conlleva la construcción de un puente vehicular y la calle que partiría del tope oeste de la pista a salir hasta la carretera Panamericana Norte, frente al barrio Santa Helena, ubicada de la rotonda de la Garita de Tipitapa, cuatro cuadras hacia el oeste.

Este proyecto está suspendido luego de terminar los trabajos de raspado del camino de tierra. Según los vigilantes del sector, tienen varios meses que la maquinaria dejó la obra.

Otro proyecto pendiente es la construcción de la vía de Sabana Grande hacia Ciudad Belén, el cual este año fue presupuestado, sin embargo, las obras aún no se materializan a pesar de que ya se hicieron las mediciones del terreno.