Invertirán US$7.5 millones en plaza comercial en el Oriental

Hace un mes iniciaron los primeros movimientos de tierra en la antigua Cervecería, ubicada frente a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), donde se construirá un centro de compras y bodegas, en una inversión de US$7.5 millones.

Tras la fusión de 1996, de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN) con Industrial Cervecera, S.A, los terrenos estuvieron sin desarrollarse estructuralmente por dos décadas. Desde hace cinco años funcionaba en ese lugar una bodega como tienda que comercializa productos de segunda mano, sin embargo para el próximo año el proyecto de N&T Inmobiliaria, S.A. transformará el área en un lugar de comercio y con tiendas, bodegas y área de comidas.

“Será una plaza comercial enfocada principalmente para mayoristas, comerciantes que ya están establecidos en el mercado Oriental, que quieren crecer y tener un mejor local con todas las condiciones. También está la oferta de bodegas, tiendas y un área de comidas”, explicó la gerente general de N&T Inmobiliaria, S.A; Karla Argüello.

El lugar abarca un área de 2.8 manzanas de terreno, en la que se destinará un área de construcción de edificios de 9,330 metros cuadrados. El proyecto plantea una estructura de doble altura (dos plantas). Este será sectorizado para mantener un orden.

Son ocho edificios; el A será corporativo para oficinas, el C, D y E más comercial, el B será de servicios, otros segmentos serán para restaurantes y bodegas.

“Lo bueno de esta plaza comercial es que tendrá varias vías de acceso, siendo la principal sobre la Carretera Norte, aunque también se puede dar la vuelta, donde también hay accesos para facilitar el ingreso a la clientela”, indicó Argüello.

Mejores condiciones

La gerente comentó que de acuerdo con el terreno y el entorno se ha venido estudiando para saber cómo desarrollar esa área, en una zona donde la mayor parte de las tiendas son de materiales de construcción, talleres, tiendas de accesorios y repuestos de vehículos; peculiaridades de una de las áreas más importantes del comercio en la ciudad, que está en crecimiento.

“En el Oriental se necesitan más estructuras apropiadas para un comercio de mayor fluidez. Todos sabemos que en ese mercado no hay total acceso a vehículos y los camiones tienen que entrar para cargar y descargar mercadería y se necesita seguridad. Acá estaremos en el Oriental pero a la vez con mejores condiciones. Por otra parte, queremos un lugar bonito pero que no represente tiendas caras”, dijo Argüello, quien indicó que por el momento no se ha decidido el nombre que la plaza comercial llevará.

Detalló que buscan innovar con el diseño, trabajando en estructuras similares a la predominante, como es tienda abajo y bodega arriba. La nueva plaza contará con techos altos, con amplias ventanas para el ingreso de iluminación natural y reducir gastos de energía, pero con cortinas metálicas para protección.

En el caso de las bodegas, estas tienen diversos tamaños, en correspondencia con la cantidad que necesita el comerciante, que no necesariamente tiene que tener tienda en esta plaza.

Así mismo se considera mejorar el drenaje del área para salvaguardar las tiendas de las escorrentías pluviales. Un sistema de infiltración del agua pluvial y su utilización para riego.

“No queremos nada sofisticado porque al Oriental se va buscando mejores precios. De nada sirve ofrecer instalaciones muy caras porque eso no aplica en el sitio. En este momento estamos en etapa de diseño final, y en espera de la aprobación de los permisos ambientales y de uso de suelos”, comentó Argüello, señalando que están en contacto con la Alcaldía de Managua y la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema), quienes están brindando el apoyo necesario para desarrollar la inversión.

También piensan implementar un programa de recolección de basura, siendo este un lugar que produce grandes cantidades de desechos que afectan al medio ambiente.

Argüello destacó que la inversión privada tiene mucho interés en el desarrollo ordenado del mercado Oriental, y el proyecto de la nueva plaza comercial se inscribe en estos esfuerzos que viene a ser parte de otras iniciativas como la plaza donde se ubicaba la antigua jabonería, la construcción de un galerón nuevo en las cercanías del antiguo cine México, además del corredor de tiendas en las cercanías de La Caimana, entre otras.