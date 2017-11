La actual secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua y alcaldesa electa de Managua, Reyna Rueda, reveló que actualmente la planta de reciclaje ubicada en La Chureca obtiene 400 toneladas de residuos reciclados al mes. Esta funciona donde antes estaba el más grande vertedero desorganizado de la capital y es operada por la Empresa de Tratamiento Integral de Desechos Sólidos (Emtrides), administrada por la Alcaldía de Managua.

A criterio de Rueda, quien no mencionó la cifra actual de basura en general que produce la capital, las dimensiones de desechos reciclados que salen de esta planta son grandes. Según reportes periodísticos de 2016, en Managua se producen unas 1,500 toneladas de basura a diario.

La funcionaria indicó, durante el inicio del V Foro Nacional de Reciclaje ayer en Managua, que construyen cajones comunitarios para que esos desechos no terminen en los cauces. Estos contenedores son hechos de concreto y están ubicados en sitios donde la población acumula la basura. Rueda declaró que para controlar los desechos sólidos en el ambiente de la capital, también construyen parques en lugares donde antes había basureros ilegales. Expertos en medio ambiente han señalado que el exceso de plástico de un solo uso como bolsas de gabacha y botellas se convertirán en un problema nacional. “¿Cómo podemos crear la costumbre en el cuido del medioambiente? en la manipulación de los desechos sólidos”, declaró Rueda. En cuanto a la situación de los desechos sólidos en el ambiente de la capital, la funcionaria considera que la basura produce enfermedades y no habrá salud hasta que se haga una buena manipulación de ella. “Tenemos un plan en que se atiende por ruta para recoger la basura domiciliar, los camiones pasan tres veces a la semana, además tenemos lo cajones comunitarios. No hay pretexto para tirar la basura en cualquier lado”, expresó

Iniciativas de reciclaje

Kamilo Lara, presidente del Foro Nacional de Reciclaje, aseguró durante este foro, que en el país hay dos proyectos ambiciosos que prometen mejorar el manejo de los residuos sólidos y peligrosos. Uno de ellos es la iniciativa que impulsan inversionistas de Venezuela para instalar una empresa que utilice desechos plásticos en la fabricación de productos.

Según Lara, los empresarios venezolanos tienen experiencia en la creación de subproductos a base de plásticos y el objetivo es que los desperdicios que son exportados sean utilizados para crear un producto nacional.

Otra de las iniciativas es la creación de un depósito final de desechos peligrosos de hospitales, empresas distribuidoras de energía y de construcción. Willian Aguirre es el ingeniero de proyectos ambientales de la empresa Environmental Protection y Control (EPC) que realiza un estudio para crear el vertedero especializado.

Aguirre explicó, que su empresa maneja materiales como el asbesto o nicalit, muy utilizada como techo en las casas. Según el ingeniero, este producto después de varios años desprende partículas y está comprobado a través de un estudio, que a largo plazo produce cáncer en las personas.

“Con los estudios que hemos hecho sabemos que hay al menos 3,000 láminas de nicalit almacenadas en bodegas de empresas. Nosotros podemos confinar ese material en una fosa que cumple con estándares internacionales de protección ambiental, y las sellamos”, explicó el experto.

Afirmó que los desechos de hospitales pueden ser incinerados a altas temperaturas para obtener partículas muy finas que luego son atrapadas por un filtro especial. “Posteriormente las cenizas son mezcladas con cemento para crear un último producto en forma de bloque”, detalló Aguirre.

En el caso de los transformadores eléctricos lo que harían es diluir el aceite tóxico que contienen y separar las partes nocivas que tiene e incinerarlas y pasarlos por filtros, como el caso de los desechos de hospitales.

Hasta el momento realizan un estudio de 6 meses sobre la viabilidad del vertedero de desechos peligrosos. “Estamos pensando en esto porque hay muchas empresas preocupadas por darle una disposición final a sus desechos”, aseguró Aguirre.