Ayer continuaron las inspecciones en tramos, bodegas y viviendas aledañas al sector de los Chocoyos, en el mercado Oriental. La Dirección General de Bomberos junto a la empresa Disnorte Dissur hicieron las revisiones con el objetivo de prevenir incendios.

Los expertos en sistema eléctrico están brindando recomendaciones a los comerciantes de cómo hacer instalaciones seguras, los tipos de accesorios y conductores que deben usar, no sobrecargar los paneles eléctricos y sobre el uso adecuado de los extintores.

“Seguimos haciendo inspecciones y evaluando la parte eléctrica en los tramos, asimismo brindando recomendaciones en la parte preventiva contra incendios, entre ellos el uso de extintores, recomendamos que los pasillos se mantengan despejados. Disnorte Dissur se está encargando del cambio e instalación exacta del sistema eléctrico”, explicó Osvaldo Calero, bombero de la DGB.

Dentro de 20 días realizarán una reinspección en los tramos para verificar el cumplimiento de los comerciantes, de lo contrario, la Corporación de Mercados Municipales de Managua (Commema) estará aplicando multas a los que no cumplan con las normativas.

“Las instituciones estamos dirigiendo a los comerciantes con un mal sistema eléctrico para que lo cambien. El proyecto dentro de algunos meses es que todos estén legales para así evitar incendios. Aquellos que no cumplan con las recomendaciones y normativas de seguridad de los bomberos, Commema estará tomando sus medidas y aplicarán multas, es por eso que se les está dejando un plazo para que hagan los cambios”, añadió Calero.

La comerciante Rita Díaz Jarquín reconoce que las instalaciones en su tramo no son las adecuadas, por ende no pasó la inspección y dentro de dos semanas tiene que reportar el cambio a las autoridades del mercado. A la vez considera de suma importancia las revisiones en los tramos.

“Aunque sé que las instalaciones en mi tramo no son correctas, los dejé que inspeccionaran porque yo pago para que me hagan este servicio y no todos los que hacen conexiones dejan un buen trabajo. Los alambres que normalmente usamos son muy débiles y no aguantan mucha carga, para mí las recomendaciones de los bomberos son de gran ayuda para evitar tantos incendios como los que se han dado en las últimas semanas”, expresó la comerciante.