Interlocales suben valor del pasaje en tramo que va de la UCA a carretera Masaya

Los usuarios de microbuses interlocoles que viajan hacia Granada y Masaya, desde la Universidad Centroamericana (UCA), denunciaron hoy que los conductores y ayudantes están cobrando 15 córdobas por dejarlos en lugares como la rotonda de Jean Paul Genie, pese a que la semana pasada el cobro era de 10.

De acuerdo con los ayudantes de conductores y los usuarios consultados, este súbito aumento se dio desde el lunes de esta semana.

Cientos de personas abordan todos los días en la bahía de buses de la UCA los microbuses que van hacia Granada o Masaya para llegar a su centro de trabajo, ubicado sobre la carretera a Masaya o cerca de ella. “15 córdobas están cobrando camino a Galerías, Movistar y todo ese sector. Desde el lunes están cobrando todo parejo”, afirmó uno de los ayudantes que se mantiene en la bahía de buses de la UCA.

Yahosca Rugama, usuaria de estos microbuses, manifestó que el martes “todavía me cobraban 10 (córdobas) a Galerías. Pensé que solo algunos estaban cobrando 15 córdobas”.

Norma Rivera también utiliza los interlocales para ir a su centro de labores en carretera Masaya, y dice que le cobran más dinero por transportarla.

“Yo me bajé aquí (UCA) y me embarqué, porque si hubieses sabido me bajo en Metrocentro, porque hay más opción, por ejemplo los que van a Los Vanegas cobran 7, estos (microbuses hacia Granada y Masaya) están cobrando el doble”, se quejó.

Rivera sostuvo que la gente paga los 15 córdobas por la necesidad de llegar rápido a su destino.

“Pero ya no me voy a bajar en la UCA, prefiero caminar a Metrocentro”, manifestó la usuaria.

¿Por qué están cobrando 15?

Una inspectora del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), quien no dio su nombre, aseguró que no han autorizado ningún aumento. “La tarifa a Granada cuesta 29 y a Masaya 19, es ganancia suya que le cobren 15, porque ellos tienen que cobrar la tarifa completa. Ellos no tienen tarifa por tramos, si usted va de camino (a carretera a Masaya) es un arreglo entre usted y el cobrador”, explicó.

La inspectora señaló que los conductores más bien le están bajando a la tarifa y por eso “pueden ser multados, porque tienen la obligación de cobrar su pasaje completo”.

En cambio, los cobradores de estos buses, supuestamente expresos, afirman que decidieron aumentar el precio del pasaje de camino porque no se les permite llevar gente de pie.

Sin embargo, los usuarios señalan que después de pasar la rotonda Rubén Darío, los conductores suben más gente que debe irse de pie y apretada.