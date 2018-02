De los 3 mil casos pendientes con el antiguo Código Penal, la Corte Suprema de Justicia ha cerrado el 90% de las causas, según la Jueza Primero de Juicio doctora Irma Laguna, quien este domingo estuvo presente en la selección de jurados de conciencia para estos procesos.

En la actividad realizada en el auditorio Miguel Larreynaga de la Alcaldía de Managua, estuvo presente la alcaldesa Reyna Rueda, así como las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, quienes encabezaron el Concejo Municipal de Managua, en la escogencia de los ciudadanos que serán llamados para ser partícipes de los juicios pendientes.

La judicial señaló que todavía hay causas pendientes con el sistema de tribunal de jurado, que se aplicaba antes de la entrada en vigencia de las reformas al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, o Ley Nº 406.

Los casos pendientes, al ser interpuestos cuando estaba en vigencia el viejo código, tienen que ventilarse con ese mismo proceso. Las denuncias pendientes fueron introducidas por víctimas particulares y por parte del Estado de Nicaragua, entre estos hay casos de violación, robo, asesinato, abigeato entre otros delitos graves.

“Con el viejo sistema había alrededor de 3,000 casos pendientes, los cuales se han ido limpiando y a la fecha hemos cumplido en un 90% y la finalización de estos dependerá de la voluntad de que el tribunal comparezca o no. Prácticamente estamos concluyendo. Tal vez tendremos 45 o 50 causas. Lo que sucede es que con la poca participación (de los seleccionados) no se puede conformar el Tribunal de Jurado y no se puede dar por aperturado”, expresó la doctora Laguna.

Explicó que pueden llegar 3 o 4 miembros de los 5 que componen el jurado (1 letrado y 4 lego), pero al faltar quórum, no se puede iniciar y se reprograma el juicio.

Finalizadas las causas se eliminará el sistema de tribunal de jurado conforme el viejo Código, aunque el nuevo sistema también lo contempla, no todos los delitos pueden ser conocidos por jurado.

La concejal y jefa de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista Ileana García, señaló que son 100 miembros de jurado los que fueron seleccionados para la limpieza de los casos retrasados.

La funcionaria explicó que este es un proceso que por ley se selecciona por tómbola cada primer domingo de febrero de cada año y asistir a los procesos judiciales es una obligación ciudadana.

Al faltar a esta responsabilidad se incurre en una amonestación de C$100, sin embargo, la inasistencia afecta y los casos pueden venirse arrastrando cada año, sin concluirse.

Requisitos

Los escogidos deben cumplir con varios requisitos, entre estos están ser nicaragüense, en este caso ser de Managua, presentar su nombre, dirección, tener cédula, número telefónico y no tener antecedentes penales, y no haber participado como jurado titular o suplente en el último año.

Tras el llamado a presentarse, primero recibirán un taller de capacitación, posteriormente se hará una planificación y luego se sortearán a quienes serán partícipes en los tribunales de jurados. Durante un año serán partícipes de las sesiones programadas, en las cuales se ventilarán procesos judiciales.