Aprueban plan para compensar por proyecto de pista JP II

Un plan de compensación para las personas que serán afectadas por el proyecto de Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II (JPII) y Construcción de Pasos a Desnivel, fue aprobado el martes por la Alcaldía de Managua, como parte de los fondos destinados a la megaobra de infraestructura vial.

La presidenta de la Comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura, concejal Brenda Rocha Chacón, justificó la ejecución del proyecto dada la relevancia de esta arteria vial de la ciudad, por lo que las obras beneficiarán a los ciudadanos capitalinos y al resto del país, dada su preponderancia para la economía nacional, el comercio y turismo.

“Esta comisión (Comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura) mandatada por el pleno del Concejo Municipal, se reunió con el fin de emitir un dictamen ajustado a derecho, analizando la extensión del proyecto y los planteamientos realizados por los diferentes pobladores, contemplando un plan de compensación para la población y comercios ubicados en el derecho de vía”, indicó la concejal Rocha.

La funcionaria señaló que la Alcaldía capitalina, como unidad beneficiaria del proyecto y ejecutora, debe dar respuesta a las personas que, por la magnitud de la obra, tendrán afectaciones en sus propiedades, ya que el ancho de la pista será duplicado. El objetivo fundamental del dictamen es generar soluciones y alternativas que beneficien a la población afectada.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de propietarios de viviendas y comercios que serán afectados.

La presidenta de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista en el Concejo Municipal y participante en la comisión, concejal Ileana García, señaló que la municipalidad debe primero hacer un análisis evaluativo a través del Registro Público de la Propiedad para luego reunirse con los afectados y llegar a acuerdos.

“Un problema incurrido por la población es que no actualiza en los registros las obras de mejoras en su propiedad, esto para que no se eleve el valor y no pagar más impuestos. Así también, aunque exista una valoración catastral, hay quienes piden más por su propiedad. La municipalidad ya ha tenido ese tipo de experiencias durante el desarrollo de otras obras”, explicó García.

La concejal indicó que la importante obra trastocará en mayor o menor medida a todas las propiedades al lado de la pista Juan Pablo II, incluso el frente del centro.

“La comisión ya se reunió para ver esto y, al finalizar las valoraciones, se convocará a las personas que serán afectadas. Aún no tenemos fecha para eso, pero deberá hacerse para llegar a un acuerdo. En la reunión de los miembros de la comisión, se habló de que las personas que tienen su título de propiedad serán indemnizadas. En el caso de las personas que están en el derecho de vía, serán reubicadas”, alegó García.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, en el cabildo ordinario consultivo del 7 de febrero, señaló que estaban haciendo los estudios pertinentes, asegurando que quienes sean afectados serían avisados con tiempo, con la debida negociación para una compensación satisfactoria.

En ese cabildo, en el que participaron pobladores de los siete distritos de la capital, los asistentes presentaron sus inquietudes sobre su situación con los trabajos que requerirá la obra; sin embargo, antes de finalizar la actividad, por unanimidad los presentes autorizaron a la municipalidad el desarrollo del proyecto.

Detalles de la pista

Según los detalles, el ancho de la nueva pista será de 60 metros, para diez carriles vehiculares en el tramo 7 Sur a rotonda Cristo Rey, y ocho desde la rotonda mencionada hasta los semáforos de Plásticos Robelo (donde se hará otro paso a desnivel); además de las vías ordinarias, la pista contará con un carril exclusivo para transporte público en ambas bandas de la carretera, seis puentes peatonales, andenes amplios, ciclovía y semaforización, entre otros elementos.

En la actualidad, la pista Juan Pablo II tiene cuatro carriles con aproximadamente 20 metros de ancho y, en algunos segmentos, la vieja pista consta de marginales a ambos lados, con un ancho máximo de 32 metros, incluyendo pasos peatonales. De los 9.55 kilómetros de largo de la pista, tan solo 3.8 kilómetros (el 40% de la pista) tienen marginales.

Por otra parte, se construirán cinco pasos a desnivel y trabajos de mejoras en drenaje pluvial, alcantarillado y red de agua potable. Para ello se deberá ensanchar el radio de las actuales rotondas sobre los que vendrán los puentes, mientras en el caso de Metrocentro, de acuerdo con los diseños presentados, el paso será un desnivel bajo, igual que la rotonda de la Centroamérica.

Las actuales rotondas ya no dan abasto para el alto volumen de tráfico vehicular, a tal medida que en hora pico, la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, envía agentes para dar vía en la rotonda de Metrocentro. Otros puntos que ya las vías no resisten la cantidad de vehicular es la rotonda Jean Paul Genie, donde se han instalado semáforos. Se espera que como parte de otro proyecto, se construya en ese punto otro paso a desnivel. Como parte del proyecto, la municipalidad ya viene trabajando en obras conexas.

“La Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y Construcción de Pasos a Desnivel se ejecutará con el fin de mejorar el tránsito vehicular, siendo esta pista muy importante por ser receptora del volumen que sobrepasa los 47 mil vehículos por día y por ser uno de los principales ejes viales que conforman la infraestructura de Managua”, dijo Rocha durante la sesión municipal.

Después de la aprobación del proyecto, la ejecución de los fondos para la rehabilitación de la pista Juan Pablo II fue aprobado por el Consejo Municipal en la sesión ordinaria de la Alcaldía de Managua.

Estos fondos representan un préstamo de US$136 millones provenientes del Banco Europeo Internacional (BEI), pagaderos en 25 años, y C$105.47 millones entregados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a pagarse en 15 años. Como contraparte para el proyecto, la Alcaldía de Managua destinará US$33.4 millones.