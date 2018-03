El arquitecto con especialidad en urbanismo, William Mora, afirma que Managua es una ciudad donde no se puede caminar por la cantidad de obstáculos que impiden el paso, como vehículos parqueados, comercios, postes, alambres, publicidad, restos de tubos metálicos, desperdicios de construcción, andenes levantados y dañados, tragantes pluviales sin tapa y hasta pequeños muros que se extienden desde alguna propiedad.

“Esta no es una queja nueva. Hay un enorme descontrol y la municipalidad no está haciendo mucho al respecto. Existen las normas de accesibilidad, también multas para quienes las infrinjan, pero no se aplican de forma general. Incluso, la misma municipalidad no cumple con esas normas, ya que autoriza, por ejemplo, la instalación de postes de todo tipo y carteles publicitarios sobre el andén peatonal”, considera el arquitecto Mora, señalando que con los nuevos planes de modernización urbana de la capital se debe comenzar a ejercer control de los espacios.

Según la Ley 431 para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito, en su Artículo 118, especifica que las aceras, andenes y pasos peatonales son para el uso exclusivo de los peatones. Y la Norma técnica obligatoria nicaragüense de accesibilidad, No. 12006-04, especifica que las vías peatonales deben ser construidas con un ancho libre mínimo de 1.50 metros.

“Las normas urbanísticas, dependiendo del volumen del tráfico peatonal, determinan el tamaño de estos. En zonas de tráfico peatonal bajo, el tamaño está entre 1 metro y 1.5. En la zona de alto tráfico va de los 2.5 a los 3 metros de ancho”, explicó el arquitecto Mora.

También lo especifica la Ley sobre uso y administración de áreas de servicio público, No. 319, que en su Artículo 6 penaliza a quien obstruye la calle. Además, el Artículo 15 prohíbe usos o actividades como negocios en bateas, estantes, mesas y similares; ventas de frutas, comida hecha, fritangas, refrescos, juguetes, loza, ropa, bisutería; ventas de revistas y libros. De la misma manera se prohíbe en estas áreas la instalación de talleres. Cualquier uso distinto del señalado en esta ley, a las áreas de servicio público, queda prohibido.

Para Carmen González, caminar es difícil sin tropezarse. “Hay cantidad de cosas en medio del camino e incluso las mujeres sufren porque muchas hemos dejado las uñas por golpearnos con piedras o tubos. Si usted se va al (mercado) Oriental, por la salida hay venta de materiales de construcción y ponen las láminas de zinc en el piso, donde la otra vez un niño terminó en sangrales cuando no se fijó y se pegó con la punta de una lámina”, alegó González.

Yader Guillén, responsable de relaciones públicas, cultura, recreación y deportes de la Asociación de Ciegos Marisela Toledo, afirma que en estos últimos años la municipalidad ha venido promoviendo el acceso a las personas con y sin discapacidad.

“Es notorio que se ha venido avanzando con respecto al acceso a las paradas de buses para las personas con discapacidad motora, sin embargo, la problemática vigente es que los andenes peatonales siempre están ocupados como parqueos y comercios, así que tenemos que movernos en medio de la calle”, expresó Guillén, señalando que las vías principales son difíciles de cruzar, en especial la Carretera Norte, por el bulevar central con medio metro de diferencia en altura en algunas partes de la calle. El divulgador de la Asociación de Ciegos aseguró que en 2017 se dieron varios accidentes y algunos adquirieron una segunda discapacidad por ir sobre la calle.

El concejal del Partido Liberal Constitucionalista en la Comisión de Asuntos Sociales de la Alcaldía de Managua, Agustín Cedeño, del Distrito III, alegó que no darle espacio a los peatones es un descuido de las autoridades.

“Hay muchas áreas tomadas y no sé por qué la Alcaldía no ha intervenido. Esperamos que con las nuevas autoridades y los proyectos de modernización se hagan algunos cambios. Se necesita que se ordene Managua y si hay un árbol, un poste, escombros o cualquier otro obstáculo, este debe ser retirado. Es importante que se actúe y se hagan los cambios que necesita la capital”, expresó Cedeño.

Además, Cedeño dijo que plantearán una iniciativa en el Concejo Municipal para beneficio de Managua.