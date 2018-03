No se aumentarán los aranceles del canon de arriendo, no se multará a los comerciantes que hagan reparaciones en sus tramos o los alrededores, y se regularán los cobros por permisos de construcción, aseguró el gerente interino de la Corporación de Mercados Municipales de Managua en el mercado Oriental, Rodolfo Nicaragua.

El gerente interino escuchó el clamor de los comerciantes, quienes alegaron que las ventas están bajas y que el incremento inconsulto con los afectados golpea sus ingresos.

Según los comerciantes, la medida de incrementar el 50% del canon de arriendo mensual comenzó a implementarse en enero, sin consultarlos y la cantidad fue alta.

El abogado Elmer Antonio Padilla López, quien representó a los afectados, señaló que para algunos el pago del arriendo pasó de C$200 a C$300, y que un incremento tan alto no había sucedido, y si bien no están en contra del ajuste, sí necesitan que se negocie para que no represente un problema.

La comerciante Marjoury Ramírez señaló que desgraciadamente la Asociación de Comerciantes del mercado Oriental no los representa, pues está por intereses particulares. Así que primero tuvieron que organizarse en la zona 3 antes para hacer el respectivo reclamo.

Nicaragua dio su palabra que enviaría un memorando dejando suspendida la medida de los aranceles y sobre los acuerdos establecidos en la reunión.