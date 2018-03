Usuarios del transporte colectivo en la zona de la avenida Bolívar se quejaron porque la parada de buses está totalmente obstruida por gente que se ha adueñado de la bahía, las áreas públicas y parte de la avenida.

“Ya se pasaron. Ya no se conforman con usar de parqueo toda la calle frente al Servigob de esta avenida, ahora usan toda la parada de bus para meter vehículos. Si viene la ruta uno debe salirse hasta la calle para hacerle señas que se detenga, sino, pasan de viaje”, alegó Douglas Montiel, quien esperaba la ruta frente al Arboretum ubicada de la rotonda Hugo Chávez una al norte.

La señora Amelia Corea dijo que con toda la cantidad de vehículos no se puede ni pasar para agarrar la ruta.

“Veo que no existe autoridad aquí. Cada quien hace lo que le da la gana. No existe alcaldía no hay policía no hay nada. Uno queda en la incomodidad, te escapan de atropellar las motos porque las rutas se quedan sobre la carretera y no hay quien haga nada”, comentó Corea, mientras se detenía la ruta 109.

En ese momento el bus prácticamente bloqueó el paso, mientras los conductores sonaban sus bocinas, acumulándose automóviles hasta la entrada que viene de la rotonda Hugo Chávez.

Al intentar abordar a uno de los acomodadores, este fue esquivo y solo dijo que están trabajando.

El ciudadano Ismael Parrales, indicó que la gente tiene derecho a trabajar, pero no afectando a la gente, como es la obstrucción de la parada de bus.

El urbanista ingeniero Félix Vallecillo indicó que esta gente está utilizando las áreas públicas para negocio y por otra parte está que, quienes se parquean también están violando la ley 431 o de tránsito.

“Recordemos que la Ley en su Artículo 26, en su inciso 47 sobre multas por infracciones de tránsito especifica que por parquearse en paradas de buses la falta amerita una multa de C$160”, dijo Vallecillo.