Una caravana ha llegado la madrugada de este sábado hasta Villa Fontana con la intención de gestionar la liberación de un grupo de personas que está sitiada desde tempranas horas de la noche del viernes en la iglesia Divina Misericordia, luego de que los atrincherados en la UNAN Managua sufrieran un ataque a balazos desde la tarde.

El operativo de policías y parapolicías contra la UNAN Managua ha sido condenado nacional e internacionalmente.

Siga nuestra cobertura sobre lo que sucede esta madruga del 14 de julio de 2018.

3:10 am Rezan la Divina Misericordia durante la vigilia, siempre frente a los policías que impiden el paso a los protestantes.

2:50 am Al cumplirse dos horas del inicio de la vigilia, las personas entonan canciones de protesta.

2:40 am Se denuncia que siguen ataques a balazos con iglesia Divina Misericordiay que han suspendido el servicio de electricidad en la zona.

2:27 am Los protestantes rezan por los retenidos en la iglesia Divina Misericordia, por los heridos en la Unan Managua y por los propios policías que impiden el paso a la caravana.

2:15 am Una madre de familia usa un megáfono para hacer reflexionar a los policías: "Cuando mi hijo era niño me decía que quería ser policía, pero hoy los niños de cuatro años le tienen miedo a los policías", dijo la mujer, quien pide les dejen liberar a los retenidos en la iglesia.

2:00 am Con las manos en alto, los participantes en la caravana gritan "No tenemos armas, no tenemos armas".

1:52 am Tras una serie de consignas, los presentes gritan "Dictadura no, democracia sí". Las personas están de frente a las patrullas policiales, demandando la libertad de unas 200 personas.

1:42 am La caravana sigue firme en su petición cívica de pedir la libertad de las personas sitiadas en la iglesia Divina Misericordia, pese a que la Policía ha frenado su paso: "Policía, escucha, únete a esta lucha", gritan los manifestantes.

1.35 am Las personas en vigilia dicen que no se moverán y denuncian un aumento en la presencia de policías y parapolicías.

1:25 am En forma de protesta, las personas se sientan sobre la calle y cantan "Nicaragua nicaragüita".

1:22 am Los manifestantes dicen que llegan máspolicías al lugar y empiezan a gritar "bajen las armas... bajen las armas".

1:19 am Las personas se mantienen frente a las camionetas de la Policía Nacional y gritan "libertad, libertad" para las personas que se mantienen sitiadas en la iglesia Divina Misericordia.

1:14 am Suenan cazuelas,pitos y hay cánticos de los pobladores que se declaran en vigilia para pedir por la seguridad de las personas sitiadas en la iglesia Divina Misericordia.

1:09 am Los protestantes, muy cerca de los policías, cantan "El pueblo unido, jamás será vencido".

12:59 am Las personas dicen "policía, escucha, únete a la lucha".

12:54 am Los manifestantes entonan el Himno Nacional, como señal de protesta ante el bloqueo de los policías.

12:50 am La caravana se encuentra con el bloqueo de camionetas de la Policía Nacional en los semáforos del Club Terraza, en Villa Fontana.