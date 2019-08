Incendio en mercado Oriental calcina 6 tramos

Un incendio que se registró a las once y media de la noche de ayer, viernes, destruyó al menos seis tramos en el sector donde venden mariscos, en la zona norte del mercado Oriental, en Managua.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos apagó el fuego a las doce y media de la madrugada del sábado, pero los tramos ya estaban destruidos.

Las autoridades no concluyeron la causa que originó el incendio, aseguraron los comerciantes.

En tres de los tramos que se quemaron vendían productos del mar, en los demás se comercializaban discos compactos, ropa usada y abarrotes.

Luz Marina López, originaria de León, quien vende mariscos en el mercado desde hace 28 años, se presentó esta mañana a su tramo para contabilizar los daños materiales que le dejó el incendio.

López dijo que le avisaron del siniestro a eso de las doce de la noche, pero fue hasta hoy que pudo presentarse a su tramo de mariscos.

La comerciante contabiliza pérdidas mayores a los 40,000 córdobas en los productos del mar que se quemaron.

Norma López, vendedora de ropa usada en unos de los tramos que se quemó, dijo que es la segunda vez que se calcina su negocio en el mercado Oriental.

López aseguró que en mayo de 2017 también se quemó el tramo que tenía en el sector de las piñatas y artesanía.

"Esta es la segunda vez que me pasa. En 2017 se me quemó un tramo donde vendía aceite y granos", expresó López. La comerciante señaló que aún no contabiliza las pérdidas.

"Mi hija había comprado hace dos días más de 30 quintales de granos básicos que estaban en el tramo, solo ahí hay más de 30,000 córdobas en pérdidas, pero hacen falta contabilizar otras cosas", aseveró López, quien tiene más de 30 años de vender en el mercado Oriental.

Los incendios en el mercado Oriental se volvieron un dolor de cabeza para los comerciantes, que en los últimos años se han reportado con un poco de frecuencia, dejando millonarias pérdidas materiales.

El 6 de junio de este año se reportó un incendio que calcinó 12 tramos en el sector donde venden calzado en el mercado Oriental.

Ese día, el incendio comenzó a las seis de la mañana y lo apagaron por completo hasta el medio día.

El 4 de marzo de este año se reportó un incendio colosal que destruyó 70 tramos.

Esa noche, los comerciantes no durmieron tras la destrucción del fuego que se expandió en el sector donde venden vinagres y especies, al costado oeste del galerón de las carnes, exactamente de la Iglesia El Calvario 3 cuadras abajo, 2 cuadras al Sur.

Al día siguiente, la Policía informó que investigaciones preliminares indicaron que el fuego se originó en el tramo número 408, propiedad del comerciante Humberto Raymundo Genet Cruz.