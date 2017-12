Dos nicaragüenses que viven en distintos puntos de Houston coinciden en que el huracán Harvey ha provocado una catástrofe, inundando casas y obligando a las personas a subirse al techo de sus viviendas para ser salvados, y agregan que ellos ni siquiera han podido salir desde el fin de semana, porque las principales vías parecen ríos.

"Es preocupante, triste, (hay) muchísima gente perjudicada que perdió todo, la situación aquí es triste, (hay) miles de personas que necesitan ayuda, las calles están inundadas, hay partes de la ciudad que prácticamente se han convertido en ríos, lugares en donde antes había calles, freeways, ahora solo hay agua", relata la nicaragüense Carmen Vega, quien vive en Houston desde 2004.





La agencia EFE indicó que hasta hoy las autoridades locales han confirmado la muerte de una decena de personas a causa de Harvey, al menos seis de ellas en los alrededores de Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos.

"Nosotros no hemos podido salir de la casa desde el pasado sábado. Los comercios están cerrados. Te puedo decir que en la zona en donde nosotros vivimos y nuestra colonia hemos corrido con mucha suerte, aquí las calles no se inundan, las corriente drena de manera satisfactoria, además de que no estamos cerca de ningún cauce. Pero el resto de la ciudad está prácticamente bajo agua", agregó Vega.

Harvey y Katrina, dos monstruos muy diferentes

Explicó que en algunos sitios de Houston el agua ha cubierto por completo las casas.

"La altura del agua es algo sin precedentes. Es una situación horrible. Hay zonas en la que la única manera de entrar es solo en botes y otros están peores, solo vía helicóptero. La gente ha logrado subirse a los techos de su casa y desde allí los han rescatado vía helicóptero", indicó Vega, originaria de Managua.

Otro nicaragüense, Yasser Calderón, dijo a El Nuevo Diario que ha corrido con suerte, porque en su zona se han dado inundaciones, pero su familia no ha sido muy perjudicada.

"Estamos en nuestra casa, más no podemos salir porque a nuestro alrededor prácticamente hay un lago, estamos atrapados", dijo Calderón, oriundo de Chinandega y quien tiene cinco años de vivir en Houston.

Este nicaragüense dice que la ciudad "es un caos" y que las autoridades no han podido evacuar a todos los afectados, por lo que hay gente atrapada en sus propias viviendas.

En su caso, Calderón explicó que compraron alimentos ante la emergencia que provocó el huracán Harvey.

"En Houston nadie trabaja desde el viernes, no se puede, simplemente", añade.

De acuerdo con Calderón, algunos de sus amigos de Nicaragua lo han perdido todo en Houston, a causa del huracán Harvey.

"Pero la gente solo piensa en salvar sus vidas, no lo material. Ver a las personas atrapadas arriba de sus viviendas, en los techos, o ver a la gente arrastrada por el agua, es muy triste", concluyó Calderón.

Hoy mismo, la agencia EFE dio a conocer que seis de los fallecidos como consecuencia de las catastróficas lluvias dejadas por el huracán Harvey son miembros de una misma familia hispana, entre ellos cuatro niños, cuyo vehículo fue arrastrado por las aguas cuando trataban de salir el domingo de Houston.

Entre las víctimas figuran los bisabuelos de la familia, de 81 y 84 años, respectivamente; y cuatro menores: de 16, 14, 8 y 6 años de edad, informó hoy la cadena local KTRK.

Los menores han sido identificados como Devy Saldívar, Dominic Saldívar, Xavier Saldívar, y Daisy Saldívar.