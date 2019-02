Una fritanga en Panamá da sabor a vida a los nicaragüenses que emigran

¿Dónde encontrar un nacatamal, una carne asada o unas tajadas con queso en ciudad de Panamá? Una pregunta que pone ansiosos a los nicas que viven en esa capital calurosa y llena de edificios verticales.

Añorando su tierra, encuentran consuelo al visitar una “fritanga” llamada “Delicias Pinoleras”, que se ubica en la Avenida de Los Mártires, a menos de un kilómetro de la Cinta Costera.

En un local sencillo, calle 17 Santa Ana, contiguo al Hotel Ideal, un nica podrá encontrar gallo pinto, enchiladas, sopa de mondongo, chancho con yuca, baho y quesillo.

La comida los puede hacer viajar a Nicaragua, a través de los sabores de una variedad de exquisitos platillos pinoleros, un poco exóticos para la mayoría de panameños que llegan al lugar.

Mario Hernández, mesero del local, dice que en Panamá hay muy pocos restaurantes que ofrezcan platillos nicaragüenses. Por eso, cree que es uno de los sitios más populares entre la comunidad pinolera.

“Muchos viene recomendados por amigos o por contactos de nicas que nos conocen, se le hace fácil visitarnos. Los que están recién llegados a Panamá se ven sorprendidos por la comida, no ocultan la emoción de ver la comida nica. Tenemos clientes que vienen desde hace cuatro años, se sienten acogidos, como en casa”, dijo Hernandez.

Los fundadores del restaurante son el matrimonio nica Rafael Hernández y Ana Patricia López.

Hace 6 años, Rafael trabajaba de noche en una discoteca y Ana se quedaba como ama de casa. La esposa no se sentía cómoda en esa condición, quería emprender y ser independiente, ganar dinero por su cuenta.

Ana Patricia López comenzó instalando una mesa para ofrecer desayunos y almuerzos a los inquilinos de los apartamentos cercanos, en especial a los que llegaban al Hotel Ideal, un edificio de mucha referencia en esa zona de Panamá.

“Al inicio solo teníamos una mesa pequeña, ofrecíamos (la comida) en platitos sencillos. Vendíamos pollo tapado y bistec. Mi esposa aprovechó que llegaban muchos turistas a hospedarse por temporadas en el Hotel Ideal. Luego, el negocio se fue haciendo grande, alquilamos un lugar a dos cuadras del hotel. Poco a poco fuimos contratando gente hasta que tomó mucha popularidad”, dijo Rafel Hernandez, fundador del restaurante.

Uno de los platillos que más se vende es la carne asada con gallo pinto y tajadas, contó Hernández.

Dijo que los nicaragüenses en Panamá visitan el lugar todos los días, también llegan panameños que tienen mucha curiosidad de probar algo diferente y luego se convierten en clientes permanentes.

“Vos ponés una bandera Azul y Blanco en Panamá, los panameños la reconocen y dicen que ellos son nicaragüenses. Aquí tienen muy buenas referencias de nosotros como cultura, como personas, como comunidad y como país. Hay mucho respeto por el nica porque les consideran personas responsables y trabajadoras. El panameño que viene se enamora de las sopas nicas, el maduro con queso, el cerdo asado y frito”, dijo Hernández.

El emprendedor nicaragüense dice que ofrecer platillos de la cocina nica es muy difícil, porque la cultura panameña no usa ciertos productos nicas e incluso, la tratan como una comida exótica.

Así, se ven encantados al probar los platillos y no dudan en pagar cinco dólares por un nacatamal o un baho.

“El ingrediente más difícil de encontrar en Panamá es la naranja agria. Por cultura general, no se consume mucho en Panamá. Es un producto que se encuentra solo en la zona rural y lo usan solo para remedios caseros. También no hay achiote, solo lo venden en forma de grano y es escaso. Aquí solo ofrecen sazonadores preparados y no es igual”, explicó Hernández.

Los fines de semana son especiales para muchas familias que tomaron la costumbre de reunirse para buscar sopas de mondongo, baho y nacatamales.

La fritanga Delicias Pinoleras se ha convertido en un pretexto exquisito para reunir a la comunidad nica en Panamá.