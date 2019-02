Cierra una meca lejos de la guerra

Por Derek M. Norman

En abril del 2011 se dio a conocer la noticia de que dos fotógrafos resultaron muertos en una explosión de mortero en la ciudad asediada de Misurata, uno de los últimos bastiones anti-Qaddafi de la guerra civil libia.

Se hicieron llamadas. Se intercambiaron mensajes de texto. Se corrió la voz de que amigos cercanos y colegas de los dos fotógrafos, Tim Hetherington y Chris Hondros, se reunirían en un bar llamado The Half King (El Medio Rey), en Manhattan.

“Parecía que había cientos de personas ahí, sin exagerar”, dijo Timothy Fadek, un fotoperiodista quien era amigo cercano de Hondros. “Estábamos tan envueltos en nuestro dolor. Eso fue muy revelador sobre The Half King —la forma en que orgánicamente se convirtió en un epicentro para fotógrafos y fotoperiodistas de guerra”.

Un retrato de Hetherington con su cámara, parado frente a rebeldes liberianos, fue colgado en el bar.

The Half King había sido, durante buena parte de dos décadas, un bar para escritores, fotógrafos y cineastas. En una tarde cualquiera, fotógrafos de combate podían ser escuchados intercambiando historias de lugares remotos mientras bebían cerveza de barril de 5 dólares durante la hora feliz.

Pero The Half King, junto con sus series de lecturas y exposiciones de fotografías, cerró el 26 de enero. Con la renta habiéndose casi triplicado desde que The Half King abrió las puertas hace casi 20 años, el bar se había vuelto financieramente insostenible.

“Durante los últimos años, la única razón por la que este lugar existía aún es porque lo adorábamos”, dijo Sebastian Junger, uno de los propietarios de The Half King, periodista de guerra veterano y autor de “La Tormenta Perfecta”.

Junger, quien también dirigió el documental de guerra “Restrepo” con su amigo Hetherington, fundó el bar The Half King en el 2000 con Scott Anderson, un autor y periodista que cubrió guerras, y Nanette Burstein, cineasta y esposa de Anderson. Un cuarto socio, Jerome O’Connor, había sido antes dueño de un bar.

La ubicación en el West Side de Manhattan era un tramo bastante deslucido a principios del siglo, pero a pesar de eso el bar se ganó seguidores.

The Half King fue uno de los primeros bares abiertos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Sin embargo, fue el parque High Line lo que cambió su suerte. Después de que se inauguró la vía de tren elevado convertida en parque peatonal en el 2009, los precios de los bienes raíces se dispararon. Turistas inundaron el área y los residentes locales se mudaron.

El bar había sido un puente entre neoyorquinos y las tierras extranjeras que visitaban. (Su nombre proviene de un jefe del pueblo seneca del siglo 18 que fue portavoz honorario entre las tribus y los ejércitos extranjeros).

“Tenía muchos amigos a los que, al principio, nunca había visto fuera de una zona de guerra”, dijo Michael Kamber, fotógrafo de combate para The New York Times. “Sólo nos habíamos visto en Iraq, Afganistán, Somalia o donde sea, y uno podía ir a The Half King y, de pronto, ahí estaban”.

