Canciones de dolor y alegría de Sudáfrica

Por Matthew Schneier

LONDRES — Para dominar los escenarios, los músicos frecuentemente tienen que ser desbordantes. Pero Nakhane entró discretamente en un hotel de Londres un domingo de febrero, ocupando poco espacio en un sillón esquinero.

Nakhane, de 31 años, cuyo nombre real es Nakhane Mavuso y utiliza Nakhane Touré como nombre artístico, ha vivido en Londres desde que se mudó de Sudáfrica en el 2018. “Mi vida siempre ha sido interna”, dijo.

La música de Nakhane, por otro lado, se extiende hacia arriba y hacia afuera. Su voz es un toque de trompeta. Y su nuevo álbum, “You Will Not Die”, lanzado el año pasado, es uno de contradicciones, sensual y espiritual, luchando con la fe, el amor, la lujuria y la patria.

En su país natal, Nakhane, quien es homosexual, ha recibido amenazas de muerte y condenación. Escribió “You Will Not Die” después de dejar su iglesia, para la cual había evangelizado una teología anti-gay. Abandonó el País tras estelarizar “La Herida”. La película despertó ira por revelar detalles de una ceremonia de circuncisión y por mostrar que la homosexualidad existe entre los xhosa.

Aunque se declaró homosexual a los 17 años, Nakhane renunció a ser gay. Se sumergió en la iglesia. Con el tiempo, desplomándose bajo la tensión de negarse a sí mismo, se fue.

Él creía en su destino. “Vas a ser uno de los artistas sudafricanos más importantes que hayan salido de este País”, se dijo a sí mismo mientras estudiaba en Johannesburgo.

La labor comenzó con “Brave Confusion”, un álbum del 2013 lanzado en Sudáfrica. Pero el colapso de todo lo que conocía fue lo que llevó a los descubrimientos emocionales que explora en “You Will Not Die”. “Las canciones son peligrosas”, dijo. “El arte es peligroso. Y doloroso. Lo haces porque tienes que hacerlo”.

Con todo su dolor y anhelo, “You Will Not Die” dibuja un largo arco hacia la alegría. “Nunca vuelvas a vivir con miedo, no, nunca más”, es el coro del sencillo “New Brighton”.

Su intrepidez está atrayendo admiradores. Madonna lo llamó uno de sus artistas favoritos, y el cineasta John Cameron Mitchell le dio un papel en un podcast musical llamado “Anthem: Homunculus”, que se estrenará a finales de abril. “Es el artista del nuevo renacimiento más emocionante que he visto en este siglo”, dijo Mitchell.

Nakhane está otra vez en buenos términos con su familia, y es espiritual, aunque ya no religioso.

“Alguien como yo nunca podría haber existido en otra época”, dijo. “Tengo un álbum que está siendo lanzando a nivel internacional; soy una persona negra abierta, política y gay que dice lo que piensa y hace buena música. Mi existencia es milagrosa”.

The New York Times