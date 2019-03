Caen nacimientos hispanos en EU

Por Sabrina Tavernise

WENDELL, Carolina del Norte — Yoselin Wences creció escuchando una letanía constante de sus padres, inmigrantes mexicanos que trabajaban como jardinero y cocinera.

“Su mentalidad era, ‘No seas como nosotros. No te cases joven. No tengas hijos joven. No seas una de esas madres adolescentes. Nos sacrificamos para que estudiaras y tuvieras una carrera’”, dijo.

Siguió esos consejos y ahora, a los 22 años, Wences, estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, pronto se convertirá en la primera integrante de su familia en graduarse de la universidad. Cuando se le preguntó sobre ser madre, Wences respondió que le faltaban años para tener hijos.

“Probablemente cuando tenga 34 o 35 años. Ese rango de edad me parece ideal”, dijo.

Al tiempo que la tasa de fertilidad en todo Estados Unidos sigue en declive —2017 tuvo la tasa más baja del País desde que el Gobierno comenzó a llevar registros— algunas de las mayores reducciones han sido entre los hispanos. La tasa de fertilidad de las mujeres hispanas cayó un 31 por ciento del 2007 al 2017, una disminución drástica que los demógrafos dicen ha sido impulsada en parte por las diferencias generacionales entre los inmigrantes hispanos y sus hijas y nietas nacidas en Estados Unidos.

La idea es parecerse más al resto de estadounidenses. Actualmente, casi dos tercios de los hispanos en Estados Unidos nacieron en el País. Es menos probable que las jóvenes hispanas nacidas en EU sean pobres y tienen mayores probabilidades de haber estudiado que sus madres y abuelas inmigrantes, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Muchas están postergando el tener hijos para terminar la escuela y desarrollarse profesionalmente.

“Los hispanos básicamente se están poniendo a la par con otros miembros de su generación”, dijo Lina Guzmán, demógrafa en Child Trends, un grupo de investigación sin fines de lucro.

La caída más importante en las tasas de fertilidad de la población hispana se ha visto entre las mujeres de ascendencia mexicana, dijo Guzmán.

El declive hispano está contribuyendo a impulsar un gran cambio en los patrones de fertilidad del País. Child Trends halló que el 2016 fue el primer año en el que las mujeres estadounidenses de 25 a 29 años no tuvieron la tasa de natalidad más alta. En cambio, la tasa más alta fue la de mujeres de 30 a 35 años.

En una encuesta en el 2018, el principal motivo citado por las jóvenes por retrasar el tener hijos involucraba dinero —los niños simplemente eran demasiado costosos.

Las tasas de natalidad tienden a seguir ciclos económicos. El hecho de que la tasa estadounidense no haya repuntado junto con la economía en años recientes ha desconcertado a los demógrafos.

Las implicaciones del declive hispano son extensas. Con la población blanca en contracción, los hispanos aportan la mayoría de los aumentos de población en Estados Unidos. Y mientras que sus tasas de fertilidad aún son las más altas de cualquier grupo étnico y racial importante, la disminución drástica en años recientes está cobrando efecto.

Por ahora, Wences dijo que estaba concentrada en obtener su título de licenciatura en psicología. Si se embarazaba ahorita, dijo, probablemente tendría que abandonar la universidad.

“Me daría mucha pena que los sacrificios que ha hecho mi padre hasta ahora se fueran por el caño”, dijo.

The New York Times