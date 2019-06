Albergan sueños de hockey olímpico en el Himalaya

Por Hilary Swift

LEH, India — A más de 3 mil 350 metros sobre el nivel del mar, un grupo de 30 mujeres se dispersó y se puso a trabajar en una pista de hielo al aire libre. Armadas con palas, escobas hechas de pequeñas ramas y bastones de hockey, despejaron la superficie de la pista de hielo New Rink después de una tormenta de nieve que cayó durante la noche.

Una vez despejada, era el momento de que el equipo nacional femenil de hockey sobre hielo de India iniciara lo que las jugadores llaman “el campamento”. Durante 15 días, 20 seleccionadas y 10 aspirantes entrenaron en Leh, una remota ciudad del Himalaya de 31 mil habitantes. Se estaban preparando para el torneo Challenge Cup de Asia, que se celebró en Abu Dabi en abril.

Sueñan con jugar en los Juegos Olímpicos, pero la Challenge Cup, la única competencia internacional en la que ha participado el equipo, es para los países de la división más baja de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo. Este año Filipinas, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se unieron a India. De acuerdo con la Federación, hay 311 jugadoras en India, que tiene sólo cinco pistas bajo techo.

“Incluso nuestras familias dicen: ‘¿Qué están haciendo? Búsquense un empleo?’”, dijo Diskit Angmo, una joven de 22 años en el campamento.

La mayoría de las jugadores de la selección nacional son originarias de Leh u otras partes de la región de Ladakh, que a veces es llamada Pequeño Tibet. Sólo una es de una ciudad grande. Oscilan entre los 15 y 29 años de edad y todas, menos dos, son estudiantes. El equipo comenzó a competir en el 2016.

La pista donde practican es una de dos que fueron inauguradas el año pasado. Cuando Adam Sherlip, un ex entrenador varonil que ayudó al equipo femenil, llegó por primera vez a la región en el 2009, sólo había tres pistas de hielo y muy poco interés. Ahora, “lo único que le importa a la gente en el invierno es el hockey”, dijo.

Harjinder Singh, Secretario General de la Asociación de Hockey sobre Hielo de India, dijo que el deporte era “un imán para que los jóvenes se reúnan”, particularmente en los meses de invierno cuando todas las carreteras de Leh están cerradas debido a la nieve.

Las seleccionadas habían viajado a Canadá meses antes para un festival organizado por la cuatro veces medallista olímpica de oro Hayley Wickenheiser. Las jugadoras vieron a Wayne Gretzky, Connor McDavid y Jujhar Khaira, el único jugador actual de la NHL de ascendencia india.

“Al ser una jugadora de hockey sobre hielo, siempre sueñas con viajar a Canadá”, dijo Angmo. “Tuve que pellizcarme cuando vi a Gretzky y McDavid. No dejaba de pensar: ‘esto no es real’”.

En el invierno del 2017, Wickenheiser vio un video de las mujeres jugando hockey al pie de las montañas más altas del mundo. En enero del 2018, ella viajó a Ladakh con Andrew Ference, director de impacto social de la Liga Nacional de Hockey de EU. “Es como jugar hockey en el cielo”, expresó.

Los canadienses trajeron 100 maletas de equipo de hockey. Ya que en muchas partes de India no se juega el hockey sobre hielo, el Gobierno no lo ha reconocido como un deporte nacional oficial y no proporciona mucho apoyo.

India confiaba ganar la Challenge Cup, pero perdió sus primeros dos partidos. El equipo terminó el torneo derrotando a Kuwait, 11-0, su tercera victoria internacional.

Noor Jahan, la portera del equipo, dijo que para ella, competir en las Olimpiadas era “un sueño demasiado grande para verlo en este momento”. En lugar de ello, el sueño que ella ve es entrenar a un equipo olímpico en el futuro.

“Somos la primera generación de jugadoras de hockey sobre hielo”, señaló Jahan. “Y definitivamente no vamos a ser la última”.

