Compre una sudadera y obtenga un álbum

Por Ben Sisario

Durante décadas, la frase “número uno con bala” se ha referido a una canción o álbum que llega a toda velocidad a los primeros lugares de las listas de popularidad de Billboard. En vista de las prácticas actuales de la industria musical, “número uno con camiseta” podría ser más preciso.

En fechas recientes, muchos artistas, y sus compañías discográficas, han intentado pasarse de listos con el sistema de clasificación de éxitos musicales al incluir descargas gratuitas de álbumes nuevos con ventas de boletos para conciertos, ropa y demás mercancía.

Ahora, algunas de las mismas personas que han aprovechado esta estrategia se quejan de ella, y la revista Billboard está bajo presión para que cambie las reglas.

El uso de los así llamados álbumes en “bundles”, o paquetes —anexar una descarga o un CD a otra compra— es un truco de ventas inmemorial en la industria de la música, pero ahora está en todas partes. De los 39 títulos que llegaron al primer lugar de las listas el año pasado, al menos 18 se vendieron como parte de promociones de boletos o mercancía.

Taylor Swift es tal vez una de las artistas que más recurre a la práctica. Su sitio en internet está aceptando pedidos por adelantado para su nuevo álbum, “Lover”, que sale a la venta en agosto, como parte de las ventas de una sudadera con capucha (65 dólares), una camiseta (40 dólares) y un soporte para teléfono inteligente (20 dólares) con la esperanza de que llegue al primer lugar.

Del 2015 al 2018, el ingreso por la reproducción de música vía streaming aumentó más del triple en Estados Unidos, pero el ingreso de las descargas de álbumes cayó 53 por ciento y las ventas de CDs 52 por ciento, reportó la Asociación de la Industria Discográfica de EU.

Pero en lo que se refiere a las listas de popularidad, cada álbum adquirido por un fan, por sí solo o cuando va adjunto a la compra de un boleto o camiseta, vale alrededor de mil 400 veces más que cualquier stream individual. Eso ha hecho que los paquetes sean más atractivos para los artistas, incluso superestrellas como Swift, quien alguna vez podía contar con millones de ventas de CDs. En el 2012, hizo un trato con Papa John’s Pizza para vender su álbum “Red” con una pizza grande de un solo ingrediente por 22 dólares.

Hace poco, la lista de popularidad estuvo suspendida varios días mientras Billboard estudiaba los datos de ventas de dos álbumes nuevos: “Igor”, de Tyler, the Creator, y “Father of Asahd”, de DJ Khaled. Cada uno había registrado un número casi igual de streams, así que la competencia por el primer lugar se reducía a sus bundles. Tyler ganó. Tyler ofreció ropa e incluso letreros para jardín al estilo de las campañas políticas, mientras que el álbum de DJ Khaled iba incluido con ventas de bebidas energéticas. La revista descalificó a la mayoría de las compras en bundle de DJ Khaled, al sospechar que parte de la mercadotecnia había alentado ventas al mayoreo no autorizadas.

Sin embargo, incluso la importancia de Billboard está cambiando, al tiempo que artistas nuevos buscan estrategias novedosas para interactuar con sus fans y nuevos indicadores de éxito.

“Veo muchos más artistas que dicen, ‘realmente quiero promocionarme en Instagram’, en lugar de decir, ‘quiero un álbum en el primer lugar de Billboard”, dijo Brian Popowitz, gerente general de Black Box, una agencia de mercadotecnia musical en Los Ángeles.

The New York Times