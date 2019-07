‘Más allá del Muro’, donde la señal es terrible

Por Tom Brady

La mayoría de los mensajes para avisar que uno estará fuera de la oficina durante la temporada vacacional son directos, pero algunos muestran un esfuerzo adicional.

“Depende de la compañía, la cultura y quiénes son sus clientes”, dijo Vivian Garcia-Tunon, propietaria de un negocio de coaching ejecutivo en Manhattan, a The New York Times.

Erich De Oliveira vio por primera vez memorandos de vacaciones personalizados en una agencia de seguros en línea en Boston donde comenzó a trabajar hace un par de años. Sus jefes solían mencionar que no estarían disponibles debido a que estaban con la familia. Se dio cuenta de que le hacían saber a la gente lo que era importante para ellos.

De Oliveira, de 41 años, dijo a The Times que comenzó a escribir sus propios mensajes estrafalarios para avisar que estaría fuera de la oficina. Cuando se estrenó esta temporada de “Game of Thrones”, ideó esto: “Mi familia se dirige al norte con un suministro de vidriagón para nuestro amigo, Jon Snow. Si tenemos tiempo, es probable que vayamos más allá del Muro, pero no estamos seguros todavía. Así que mientras vamos y hacemos eso, no tendré mi teléfono o computadora conmigo (de cualquier modo, la señal es terrible más allá del Muro)”.

A principios de junio, Pagan Kennedy adoptó un enfoque deliberado respecto a no estar en línea. Manejó hasta el otro lado de Virginia Occidental hasta un lugar llamado Zona Nacional de Silencio Radiofónico, 37 mil kilómetros cuadrados con pocas torres de telefonía celular u otros transmisores.

El poblado de Green Bank, en esa zona, tiene la prohibición más estricta a la tecnología en EU: no hay teléfonos celulares, Wi-Fi, hornos de microondas o dispositivos que generen señales electromagnéticas.

La prohibición asegura que no haya interferencia con el Observatorio de Green Bank, un conjunto de radiotelescopios que pueden sintonizar frecuencias desde los extremos más bajos a los más altos del espectro y son suficientemente poderosos para detectar una estrella que muere. Pero también escuchan los sonidos ambientales del mundo moderno.

La gente “electrosensible”, que cree ser alérgica a las torres de telefonía celular, gravita a la Ciudad.

“Si apagas tu teléfono casi puedes oírlo rogando ser encendido de vuelta”, escribió Kennedy en The Times. “Para experimentar la soledad más profunda, uno necesita entrar al territorio donde termina internet”.

Otra forma de evitar internet es salir al agua. Ir a navegar, o construir un velero.

El otoño pasado, un grupo de estudiantes de la secundaria Middle School 88 en Nueva York comenzó a hacer justo eso.

Bajo la dirección de Brooklyn Boatworks, los estudiantes se reunían durante dos horas a la semana y aprendían nuevas habilidades y terminología.

En otras cinco escuelas en la Ciudad, los alumnos también construyeron veleros de madera, llamados Optimists, que miden más de 2 metros de largo. Los Optis, como se les conoce, son para marineros menores de 15 años. Alrededor de 850 de ellos compitieron del 6 al 16 de julio en el Campeonato Mundial Optimist, en Antigua.

Construir barcos requiere enfoque. “No se puede sostener un teléfono y un taladro al mismo tiempo”, dijo Marjorie Schulman, directora del programa.

A Zeed Alfatimi, alumno de primero de secundaria, le encantó todo el proceso. “El dibujo técnico es realmente genial”, le dijo a The Times. “La parte más divertida es serruchar y lijar. Soy mucho más hábil para las manualidades ahora”.

The New York Times