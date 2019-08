Canta para un padreque murió pronto

Por Gavin Edwards

“Solía escuchar discos de Donny Hathaway, y lloraba”, dijo Lalah Hathaway en una entrevista reciente, y la razón era clara —su padre murió en 1979, cuando él tenía 33 años y ella 10.

Lo que le resultaba misterioso era la forma en que la voz de él afectaba a otras personas: “Solía ver a alguien que escuchaba sus discos y pensar, ‘¿por qué lloras?’”.

Un encuentro fortuito hace 25 años con la cantante Mary J. Blige la ayudó a entender: “Tu padre significó tanto para mí. Podía sentir tanto de su dicha y dolor”, dijo Blige.

Lalah Hathaway, una cantante exitosa y la mayor de las dos hijas de Donny Hathaway, ha hecho covers esporádicos de las canciones de su padre. En el 2016, ganó un Grammy por

“Little Ghetto Boy”, su versión del sencillo de él de 1972; lo tiene en su casa junto al Grammy por trayectoria artística que se le otorgó a él en el 2019. Y el 24 de julio, en Manhattan, presentó por primera vez un concierto completo de música de su padre.

Cuando comenzó a ir de gira por el mundo, más o menos en 1990, comenzó a entender su legado. “En Japón, se aparece alguien que no habla inglés, vestido como mi papá, y tiene todos los discos, laminados, y quiere que yo los firme”, contó.

Nacido el 1 de octubre de 1945, Donny Hathaway fue criado en St. Louis, Missouri, por su abuela. Comenzó a tocar el piano a los 4 años. Su hermana, Jacqueline Bethany, dijo que pasó sus años adolescentes haciendo arreglos vocales para el coro y tocando el piano durante servicios religiosos en su iglesia bautista local.

Los talentos musicales de Hathaway le ganaron una beca en la Universidad Howard, en Washington. Eulaulah Vann, quien también estudiaba música, recordó que destacaba en las clases. Contrajeron matrimonio en 1967, después de que él abandonó los estudios para dedicarse a su carrera. Se mudaron a Chicago para que pudiera trabajar para la disquera

Curtom, de Curtis Mayfield. Se volvió famoso como arreglista, realizando sesiones con cantantes como Willie Nelson y Lena Horne.

En 1970, Hathaway lanzó su álbum debut, “Everything is Everything”. Pero no tuvo verdadero éxito en las listas de popularidad hasta que se asoció con Roberta Flack en 1971; los dos vocalistas, que habían asistido juntos a Howard, tuvieron exitosas versiones de “You’ve Got a Friend”, “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’” y “Where Is the Love”. Flack escribió en un correo electrónico, “Donny y yo tuvimos una unión artística como ninguna otra para mí, antes o después”.

Mas al tiempo que su carrera cobraba impulso, Hathaway comenzó a actuar de forma errática. “Vi que algo no estaba bien”, dijo Eulaulah Hathaway. Donny fue hospitalizado tanto en Nueva York como en Chicago por esquizofrenia paranoide. “Tenía 26 años cuando realmente lo abatió”, contó Eulaulah. Fue dado de alta y se le recetó un intenso régimen de medicamentos.

Donny Hathaway no lanzó música durante cinco años. Pero en 1978, llegó al segundo lugar de las listas de popularidad del pop con “The Closer I Get to You”, un dueto con Flack. Comenzaron a trabajar en otro álbum en Nueva York.

“Donny salía una y otra vez del estudio para ir al baño”, dijo Ed Howard, gerente general de Donny Hathaway Enterprises. Cuando lo hallaron en el piso del baño, sollozando y diciendo que alguien había intentado matarlo, detuvieron las sesiones.

Howard contó que esa noche, el 13 de enero de 1979, en casa de Flack, “Donny hizo un dibujo de una pistola sobre una hoja de pentagrama y me preguntó, ‘¿qué pasaría si alguien se te acercara y dijera, “¡bang!?’. Yo se lo quité y crucé la pistola con una X, para intentar mantenerlo tranquilo”.

Se fueron a Essex House, donde se alojaban. Hathaway quitó el cristal de su ventana y cayó a su muerte desde el piso 15.

Cuarenta años después de la muerte de su padre, Lalah Hathaway dijo que se conecta de forma particularmente profunda con “A Song for You”, escrita por Leon Russell, pero interpretada por Donny Hathaway como un himno de sufrimiento.

“Es extraño; a veces estoy en un escenario y no estoy ahí”, dijo. “A veces estoy ahí y él está ahí. Y a veces estoy ahí y estoy muy consciente de que la gente ve a través de mí y lo ve a él, ahí parado”.

