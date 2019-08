Manifestantes de Hong Kong acogen a la rana Pepe

Por Daniel Victor

HONG KONG — Si se le pregunta a la Liga Antidifamación, una organización judía en Estados Unidos que lucha contra el racismo y la intolerancia, dirá que la rana Pepe es un símbolo de odio, promotor del racismo y el antisemitismo, amigo de la extrema derecha. Esta triste rana verde suele ser vista como tóxica, señal de una siniestra y peligrosa visión del mundo.

Por eso puede ser un poco chocante ver a Pepe en su nuevo papel: un luchador pro democracia en las protestas de Hong Kong. Los manifestantes aquí sostienen pancartas con su imagen, usan stickers de él en apps de mensajería y foros, y dibujan su cara con aerosol en las paredes.

¿Significa eso que los manifestantes de Hong Kong son de la derecha alternativa o racistas? La pregunta confunde a los manifestantes, muchos de los cuales no tenían idea de las connotaciones de la rana en otras partes del mundo. Simplemente les gusta.

“No tiene nada que ver con la ideología de extrema derecha en el Estado”, escribió una persona en LIHKG, un foro anónimo que ha sido el centro de discusión para los manifestantes.

Mari Law, un manifestante, sabe cómo ven a Pepe en otros lugares, pero dijo que no importa porque no tiene la misma reputación en Hong Kong. La mayoría de los manifestantes no sabe de su asociación con la derecha alternativa, dijo.

“Para mí, Pepe es solo un personaje tipo Hello Kitty”, dijo.

Pocos hongkoneses saben del lado siniestro de Pepe. Ha habido poca discusión sobre su simbolismo, y en las pocas ocasiones que se ha señalado, se ha recibido con indiferencia.

Para los hongkoneses, él es simplemente uno de ellos. Un paquete de stickers para apps como Telegram y WhatsApp muestra a Pepe usando el casco amarillo que usan los manifestantes, rodeado de gas lacrimógeno o sosteniendo pancartas contra el gobierno.

Pepe no siempre fue visto como un símbolo racista. Fue creado hace más de una década por Matt Furie, quien mató al personaje en el 2017 después de que fue adoptado por la derecha alternativa.

Los miembros de la derecha alternativa se habían apropiado de su imagen, para disgusto de Furie. Dijo que la rana, siempre drogada, fue creada como un personaje positivo.

“Es una locura que Pepe haya sido etiquetado como un símbolo de odio, y que los racistas y antisemitas estén usando a una rana pacifista de mi libro de cómics como un ícono del odio”, dijo en el 2016, cuando la Liga Antidifamación agregó a Pepe a su lista de símbolos de odio.

En Hong Kong, Pepe nunca dejó de ser la rana relajada que Furie quería que fuera. Law dijo que pensaba que Pepe estaría protestando junto a los hongkoneses.

“Creo que podemos redefinir a Pepe en este movimiento”, dijo.

The New York Times