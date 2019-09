Continúa Banksy llamando la atención

Por Scott Reyburn

LONDRES — Banksy, el artista y provocador, está listo para gozar de otro momento de activismo en una subasta.

El artista callejero nacido en Bristol, Inglaterra, causó sensación a nivel mundial en octubre del 2018 cuando una de sus pinturas emblemáticas “Girl With Balloon” (Niña con Globo) se trituró por sí sola momentos después de ser vendida por 1 millón de libras, o unos 1.4 millones de dólares, en Sotheby’s.

Casi exactamente un año después, el 3 de octubre, otro cuadro notable de Banksy será ofrecido en la misma sala de subastas londinense. Valuada entre 1.5 millones y 2 millones de libras, se espera que alcance un nuevo récord en subasta para el escurridizo artista anónimo.

La pintura, “Devolved Parliament” (Parlamento Devenido), que data del 2009, es una sátira oportuna sobre el establishment político de Gran Bretaña, mostrando un debate animado en la Cámara de los Comunes, la Cámara baja del Parlamento, realizado totalmente por chimpancés.

Ingeniosamente pintada con el realismo sobrio de los cuadros en las Cámaras del Parlamento británico y de más de 4 metros de ancho, “Devolved Parliament” estará en exhibición en Londres semanas antes de la fecha límite del Brexit.

La demanda por las obras de Banksy se ha disparado desde el ardid de “Girl With Balloon”, cuando el mecanismo de trituración se atascó a medio lienzo, dejándolo colgando por debajo de su marco.

La pintura, ahora retitulada “Love Is in the Bin” (El Amor Está en el Basurero), cuelga desde marzo en la Staatsgalerie, en Stuttgart, Alemania, en un préstamo a largo plazo.

La travesura artística, diseñada para satirizar los excesos del mundo de las subastas, ahora se ha convertido en una pieza de museo altamente valuada.

Este aumento en el interés ha alentado a las casas de subastas de prestigio a sacarle provecho a Banksy. Este mes, Christie’s y Sotheby’s realizaron sus primeras ventas exclusivamente en línea de las litografías del artista. Las estimaciones oscilaron entre 5 mil libras por imágenes sin firmar menos conocidas de ediciones más grandes y hasta 250 mil libras por curiosidades firmadas.

De acuerdo con datos de Artprice, las ventas en subasta de Banksy a nivel mundial aumentaron de 6.7 millones de dólares en el 2017 a 13.7 millones en el 2018.

James Baskerville, director de la subasta de Banksy en Christie’s, agregó que el incidente de la trituradora “realmente ha reavivado y refrescado el mercado”.

Sin embargo, los precios al alza pueden fomentar expectativas poco realistas.

Acoris Andipa, galerista en Londres quien se especializa en pinturas y litografías de Banksy, afirmó que las obras del artista tendían a alcanzar precios más altos en ventas privadas, en lugar de en subastas públicas.

Dijo estar enterado de cuadros de Banksy que se vendían de manera privada por más de 5 millones de dólares y que el artista seguía pintando y vendiendo lienzos a clientes selectos.

“Necesitas tener mucho dinero para estar en la lista de espera”, añadió.

