El sistema que vivimos

Doctos y profanos, analistas y charlatanes, cotidianamente se quejan del sistema económico que vivimos en los distintos medios de comunicación, y se declaran partidarios de su cambio. Si estuvieran realmente interesados en el cambio harían una propuesta seria, en cuya implementación fueran protagonistas activos, sin esperar que otros resuelvan el problema, ya que la única actitud viril contra el mal es combatirlo; pero lamentablemente no es así, porque confunden conceptos, sea por ignorancia o adrede, en un afán exhibicionista dirigido a desprestigiar a los partidos políticos vigentes, especialmente al que está en el poder, máxime si éste es de izquierda.



Señores: El sistema económico que vivimos es el Capitalismo neoliberal, en su máxima expresión imperialista, la Globalización. Los partidos políticos y sus dirigentes no son el SISTEMA, son hijos del SISTEMA; los de derecha son hijos legítimos, y los de izquierda hijos no deseados, y como tales, ambos se ven obligados a actuar complacientemente los primeros y compulsivamente los segundos, según las reglas que dicta el SISTEMA.



Hay una gran diferencia, por supuesto, entre un partido de derecha y uno de izquierda.-Mientras el de derecha es capaz de traicionar a la patria en aras de sus intereses partidarios, el de izquierda siempre está dispuesto a sacrificarse hasta las últimas consecuencias, con tal de arrancarle concesiones al SISTEMA, para beneficiar a su pueblo.



Pero bien, como la esencia del Sistema Capitalista es el lucro, que no cae del cielo ni brota espontáneamente de la tierra, sino que es el resultado de la explotación del fuerte sobre el débil, como la comprueban los países poderosos al imponer su agenda económica a los países débiles, e igualmente, dentro de estos últimos lo comprueban también las clases altas al imponer la suya a las clases bajas, el resultado final de esta dictadura económica es la doble explotación de nuestros pueblos.



De lo anterior se deduce que el Sistema Capitalista es corrupto por naturaleza y que sus intereses económicos controlan el quehacer político de los países donde impera, haciendo uso de múltiples formas de presión a los distintos partidos políticos, los cuales son satanizados y agredidos por el SISTEMA si desoyen los cantos de sirena de la corrupción, de modo que no les queda otra alternativa que ser o no ser.-Ya lo dijo en una ocasión el gran escritor estadounidense Gore Vidal, que la corrupción yanqui (líder del SISTEMA), ha sido practicada tan inteligentemente por más de 200 años, que actualmente está fuera de control:

Es una gran ingenuidad, por lo tanto, creer que no habrá más corrupción en Nicaragua bajo otro gobierno de derecha que no sea el PLC. Seguramente será más sofisticada, pero más profunda, amparada por una legislación cómplice (la ética legal no existe) que se prestará a múltiples interpretaciones. ¿Acaso es posible una ética política independiente del poder económico del SISTEMA?

¿Qué hacer, entonces?- Si no se está claro del alcance del problema, es mejor no hablar ni hacer algo, pero los que estamos claros, sabemos que la lucha es compleja y difícil, no porque el capitalismo sea salvaje, ya que si así fuera podríamos derrotarlo definitivamente, dado que las fieras son leales en el combate, y por tal razón las domesticamos fácilmente; no, el Capitalismo es poderoso porque es diabólico, si es que existe el diablo, ya que quienes crearon a éste lo responsabilizan de ser causa de todos los males del cielo ( ? ) y de la tierra.



Hay que recordar, además, que la selva jamás ha invadido a la ciudad; al contrario, ha sido casi exterminada por ésta. Su fauna solamente mata por hambre o cuando es agredida, en tanto que el SISTEMA mata por codicia o por placer, razón suficiente para no vincular al Sistema Capitalista con la selva, sino con el genio del mal.-Por ende, todo induce a considerar que el Capitalismo fue creado por Satán y diseñado para que lo implementara la derecha, que tiene asegurado desde entonces su trono en el infierno, por ser la clase escogida, aunque algunos van al cielo.



Si el Capitalismo no fuera el infierno ¿Cómo concebir el sufrimiento a que estamos sometidos sin Satán? Indudablemente su mayor triunfo sería hacernos creer que no es diabólico y que Satán existe.



¿Acaso habrá otro sistema económico, o genio, tan tremendamente egoísta que pueda controlar a los hombres y a la naturaleza para beneficiar a unos pocos?- Difícilmente, el Capitalismo es totalizador en todas sus formas y en todos los campos, se adapta a todas las circunstancias y arremete sin piedad cuando conviene a sus intereses; ignora la ética y compra la justicia; todo lo anterior, y más, lo maneja mediante un indoctrinamiento ideológico profuso y permanente.



Es así como se explica: La indiferencia de la juventud ante los problemas nacionales, la insistencia del filósofo en hablar como Cantinflas y éste creerse como aquél, la terquedad del que fue gran educador para que los sigan consultando como simple agorero, la vanidad del cobarde escritor de ser un dios omnisciente, la prepotencia del engolado general al pensar que ya no es un simple recluta.



También, la transformación de: El honesto en corrupto, el modesto taimado en orgullo haragán, el fracasado político en sabelotodo analista, el supuesto izquierdista en disidente sectario, el trabajador desclasado en pequeño burgués o en esclavo, el religioso en ateo y éste en creyente, el hombre desnudo en payaso vestido, los medios de comunicación en medios de desinformación, el país de muchos en país de pocos, etc, etc, etc.-Todo, todo lo controla el SISTEMA y todo lo corrompe.-Hasta conquistar seguidores en los predios de la izquierda bajo el manto de la respetabilidad para cubrir su traición.



También se resiste a ceder espacios, nunca a morir, refugiándose en las instituciones estatales existentes, hechos a su imagen y semejanza, olvidando que la historia es dinámica y que lo que se opone al cambio, o se transforma o perece.



Hasta aquí, aunque hay más, mucho más.





*Ingeniero Civil.