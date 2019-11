Chávez derrota al gobierno de Colombia en la Cumbre del Grupo De Río

En Santo Domingo, no sólo se ha puesto de manifiesto el trasfondo de la aventura militar del mandatario colombiano, sino, la cohesión que ha conseguido Chávez como actor regional con base al poder energético de Venezuela.



El primero de marzo las tropas del ejército colombiano bombardearon un campamento guerrillero de las FARC en territorio ecuatoriano. Álvaro Uribe, de acuerdo con la teoría de Bush, apeló al derecho unilateral de Colombia de atacar a las fuerza insurgentes en cualquier rincón del mundo, bajo el criterio que son fuerzas terroristas, y que más importante que la soberanía territorial de otros países es la soberanía de la población de su país. Como una medida sin precedentes, anunció, también, que demandaría al presidente de Ecuador ante la Corte Penal Internacional por darles refugio a terroristas colombianos en su país.



En la cumbre del Grupo de Río, Uribe repetía, en cada intervención: “¡asumo la responsabilidad plena por la política desarrollada por Colombia!”.



Con igual prepotencia, no sólo expresó en estos días que desconocería cualquier resolución de la Corte Internacional de la Haya sobre el diferendo jurisdiccional que tiene con Nicaragua en torno al paralelo 82 (que él considera el límite del mar territorial entre ambas naciones), sino, que amenazó a Nicaragua con extender la presencia de fragatas de guerra de Colombia hasta el territorio de las costas del Caribe nicaragüense.



La Cumbre del Grupo de Río, reunida en Santo Domingo este siete de marzo, con la presencia de once mandatarios de Latinoamérica, fue el escenario de una derrota completa de esa política exterior agresiva del gobierno de Colombia. Todos los asistentes firmaron una resolución en contra de la doctrina de la unilateralidad esgrimida por Colombia. El presidente Uribe sufrió un traspié político casi infantil, luego que voluntariamente se puso en una situación que le llevó a un aislamiento mundial, al adoptar la estrategia norteamericana de violar, a placer, la soberanía territorial de otros países.



Cuando la política exterior de un país alcanza, por propia iniciativa, expresiones de carácter militar, se entiende que su intento de imponer de motu propio un cambio en la correlación de fuerzas en la región está soportado en una dinámica de expansión económica o de defensa de su supremacía nacional.



Para que tenga algún sentido, una política militar agresiva debe ser expresión, además, de los intereses económicos de algún sector social nacional en expansión que, en función de conservar o de incrementar privilegios de clase, no sólo requiere de esos recursos ajenos para crecer y consolidarse, sino, que representa, al menos, una dinámica de desarrollo de las fuerzas productivas internas.



Si éste no es el caso, y el presidente del país agresor no es un estratega de la burguesía nacional, sino, que la iniciativa militar y su tono prepotente se soportan en un músculo que no le pertenece; y adquiere sentido, únicamente, como expresión de intereses extraños que buscan desestabilizar la región en función de objetivos estratégicos extra-regionales, entonces, el agresor, por fuerza, tiene dificultades para manejar adecuadamente los tiempos y el ritmo de los enfrentamientos políticos y militares que provoca.



En la Cumbre del Grupo de Río se ha puesto en evidencia la debilidad que implica este desfase entre el elemento táctico que, en este caso es externo, y el estratégico, que, obviamente, es interno. La actuación agresiva del gobierno de Colombia se origina en una maniobra táctica para Washington; pero, con consecuencias inmediatas que repercuten estratégicamente en Colombia.



Es decir, mientras Washington apenas coloca sus fichas en el tablero, y prepara su intervención directa en un futuro conflicto militar en la región (en una etapa de declive y decadencia de su hegemonía), a Colombia la tarea de provocación le produce, de inmediato, una crisis política insostenible.



Los diez batallones militares movilizados por Chávez a la frontera con Colombia, en respuesta a la agresión a Ecuador, le advierten a Uribe que el escenario de inestabilidad militar que él ha provocado tiene consecuencias inmediatas de parte del nuevo poder regional, que van más allá de la retórica verbal que él desarrolla con el apoyo de Washington (que por intereses propios y en función de los ritmos de su propia estrategia, le provee de aviones supersónicos de fabricación israelí).



Pero, el elemento decisivo que esgrime Chávez, no es militar, sino, económico, y con él logra desconectar a Uribe del ritmo de Washington.



Chávez, con voz sosegada, anunció en la Cumbre que interrumpiría, de inmediato, las relaciones comerciales con Colombia. De pronto, Uribe adquirió conciencia del sacrificio económico inmenso que implicaba ser un simple agente de una estrategia ajena. Y comprendió el efecto político desbastador que se revertiría sobre su gobierno como consecuencia del descalabro económico interno.



Uribe vio la pesadilla que se produciría en Colombia al interrumpir el flujo de cinco mil setecientos millones de dólares de exportaciones a Venezuela (un mercado en expansión, que en 2007 experimentó un crecimiento del 87 %). Las exportaciones a Venezuela representan el 18 % del total de las exportaciones de Colombia. Y mientras éstas crecen, el peso relativo del mercado norteamericano disminuye, por la oposición al tratado de libre comercio de parte de la mayoría demócrata en el parlamento.



Era fácil prever, con el anuncio de Chávez, el cierre de centenares de empresas industriales y financieras, el despido masivo de trabajadores, la interrupción de la venta del gas colombiano a Venezuela (por el gasoducto recién construido por Chávez, que otorga, además, ingresos por servidumbre a distintas comunidades colombianas), la contracción dramática de la economía y el explosivo deterioro inminente de la situación social en Colombia.



Percibió, entonces, Uribe, que su política agresiva, en lugar de aportar algún beneficio económico para la nación (como sería lógico esperar), produciría un desastre en la producción interna y, con ello, la condena unánime a su gobierno de parte de todas las capas sociales de su país.



Al recordar la frase: “¡asumo la responsabilidad plena…!”, se preguntó Uribe dónde estaría a la hora de la explosión social, que, sin duda, aprovecharían las fuerzas guerrilleras para tomar el poder.



Ese toque con la realidad borró su imagen de vocero agresivo de una política extra-regional. Se convirtió, de pronto, en el presidente de un país pobre, económicamente atrasado, y dependiente en grado extremo de sus vecinos venezolanos y ecuatorianos (cuyos mercados, juntos, representan siete mil millones de dólares de exportación, y sostienen el crecimiento económico del 8 % de la economía colombiana).



El sentido de la proporción y de los plazos hizo de él un personaje afable. Solicitó, de inmediato, disculpas sin atenuantes a Ecuador; ofreció abrazos a Chávez, a quien le manifestó afecto, y le pidió que reiniciaran pláticas por nuevos acuerdos comerciales. Pese a su ideología, lucía aliviado de haber sido derrotado en la Cumbre del Grupo de Río, como vocero agresivo de Washington.



El derrumbe de su prepotencia, al enfrentar el nuevo poder económico y político de la región, se llevó, también, el límite inamovible del paralelo 82 y las fragatas de guerra del mar Caribe nicaragüense. Ahora, se mostraba contento de acatar la próxima resolución de la Corte de La Haya sobre el diferendo con Nicaragua.



Se concluye que este político colombiano, que carece de una estrategia política nacional y regional, es el menos apto para contribuir positivamente a la pacificación de Colombia.



Por otro lado, como consecuencia del enfrentamiento, se ha producido un reacomodo más decidido de las fuerzas de Latinoamérica en torno al poder energético de Venezuela; y se ha aislado, políticamente, una futura agresión militar de Washington. Y ello, por su contenido nacionalista y porque fortalece la independencia de los países latinoamericanos respecto a los dictados del imperio, es un elemento muy progresivo desde la óptica socialista.



*Ingeniero Eléctrico