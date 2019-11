El recién pasado 24 de febrero, al comienzo de uno de sus párrafos, Raúl Castro Ruz decía que Fidel es Fidel; llamándole insustituible. Efectivamente, no podemos negar el liderazgo que este ejemplar dictador caribeño ha impuesto en la isla, y quien ha superado al rey David en permanencia en el trono.



En su discurso de postulación, sometimiento a votación y aceptación de su nombramiento como el Primer Hombre al mando del Gobierno de Cuba, Raúl daba muestras de ser una copia fiel de su hermano, convenciendo a 609 diputados del Parlamento de la necesidad de nombrarle como el sucesor de Fidel. Y aunque cuesta creer esa disciplina parlamentaria, digna de Fuenteovejuna, los diputados presentes --sin excepción alguna-- votaron por el nuevo Presidente de Cuba, Comandante en Jefe y Representante del Estado.



¿Podría requerirse elección presidencial o cualquiera otro tipo de representación democrática, con una clase política como la que existe en la Isla que viera nacer al Prócer de su Independencia, don José Martí? Por supuesto que no. Y precisamente en esto estriba la grandeza de Fidel Castro Ruz: en mantener la unidad de las fuerzas vivas de su país en torno a una “resistencia heroica” Y hacerlo por casi CINCUENTA AÑOS es una obra titánica que muy pocos mortales han logrado. Quizás en los primeros siglos de la Historia de la Civilización, pero aún así aparte del reinado del Padre del Rey Salomón (40 años). No creo que haya otro gobernante. Un solo hombre en el mando absoluto le da otro cariz al asunto de permanencia en el poder, distinto a la Dinastía.



De todo podemos criticar a Fidel, menos de ser olvidadizo o desmemoriado con su pueblo. En lo personal, puedo entender su metodología de no ser un hombre de avanzada en asuntos del Mercado Internacional. Y nunca mantener una puerta abierta hacia el capitalismo, porque fue, es y seguirá siendo coherente con su discurso Marxista, comunista y revolucionario. Es una lástima de que no haya intentado alguna medicina intermedia. A lo mejor no habría permanecido tanto en el poder, ya que las ambiciones le hubieran impedido tomar ciertas medidas.



Es digno de resaltar que ha gobernado a Cuba por más de 49 años, con mano de hierro, liderazgo indiscutido y con un Parlamento de 609 hombres dóciles, obedientes al Caudillo, como para que cualquier Gobernante los deseara en sus diferentes Organismos de Gobierno (Asambleas Nacionales, Congresos, Presidium, etc. etc.) Fidel Castro ha convertido a su país en un conglomerado de gente educada, excelentes deportistas, investigadores, profesionales y militantes de un único partido: El partido comunista cubano.



Es recomendable que nuestros políticos de la oposición, quienes no saben de Unidad, aprendamos de los cubanos, ya que no hemos querido aprender del Frente Sandinista. Digo y señalo lo anterior, por ser notoria la verborrea, los ataques que nos hacemos, por un puesto público, la gente de la derecha. Desde hace dos meses y un poco más Alexis Argüello anda detrás de la pareja presidencial. Poco se ha escuchado a otros candidatos al puesto que busca Alexis. La disciplina partidaria obliga a seguir lineamientos y consignas.



Siguiendo con Fidel, es asombroso observar la “democracia directa” de los cubanos. Se parece a la del pueblo presidente y su democracia participativa del Poder ciudadano. Pude observar cuando las cámaras les enfocaban, cómo se levantaban de sus asientos al unísono, aplaudían asintiendo con sus cabezas moviéndose de arriba para abajo -cual robots teledirigidos-los seiscientos nueve diputados que conforman el Parlamento.



Sin mocionar, argumentar o tratar de presentar criterios alternos que no fuera el de Fidel se aceptaron todas y cada una de las propuestas de Fidel a través del discurso del ungido hermano, que fue en esencia parte de las últimas reflexiones del Comandante en Jefe, que viene haciendo desde hace 19 meses y que hoy les llama reflexiones del compañero Fidel.



Hablar de la personalidad, su discurso, forma y estilo de gobernar de ese caballo de Troya de los cubanos, quien mantiene también a raya a los gringos, no es de mi mejor agrado. Pero ya lo han hecho distinguidas plumas de la izquierda criolla. Y con mucho acierto se han referido al hombre más famoso del siglo veinte, y no sabemos si en estos años que le falten también nos deja otro legado para el siglo veintiuno, de cómo heredar un trono a Diez millones de personas, que nos guste o no, a moros y cristianos lo admiran públicamente unos; y otros en el fondo de su corazón, pero que no se atreven a hablar de sus logros y su carrera política por temor al qué dirán y posiblemente también al Tío Sam.



La verdad es que algunas frases que dijo Raúl Castro en su discurso son las que me motivaron para escribir este artículo. Además de haber sido el suscrito admirador de tan genuino Dictador a quien dejé de escuchar cuando llegó a los Un mil quinientos fusilados, convirtiéndome en un fuerte crítico, después de leer Autopsia del Castrismo de Leo Sauvage.



Señalo las frases que llamaron mi atención: “No podemos gastar más de lo que tenemos”…Creo que es una medida prudente para ejecutar un Presupuesto Nacional. Aquí gastamos lo que no tenemos.



“No hay que temer a las discrepancias” Me da la impresión de que es una trampita para coger incautos y tenerlos quietos, cuando los agarren discrepando.



Otra muy buena que acoto “Con una política progresiva, gradual y prudente procederemos a la reevaluación del peso”…Sin ser economista puedo figurarme como de mucha lógica esta expresión.



“Hay personas que hablan antes de informarse”, en clara alusión a periodistas disidentes y al exilio cubano.



Para finalizar, quiero asentir con el hermano de Fidel, que este revolucionario sí es único y quizás para él sea insustituible, pero deberá de recordar que no puede durar cien años y seguir en sus cabales. Que los hombres pasamos pero las Instituciones quedan. Y lo más importante sería que las fallas que tuvo Fidel al no abrirse al Mercado, las corrija Raúl, quien sin lugar a dudas es un hombre Organizador, brillante Ejecutivo y que al haber permanecido casi cincuenta años al lado de Fidel está obligado, por patriotismo, lealtad consanguínea y sabiduría política a continuar con la heroica resistencia del pueblo cubano para no dejar que el Imperio convierta nuevamente la Isla en otra filial de Las Vegas, Nevada.



