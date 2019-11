Te niego una canción, y me quitas mi derecho a pensar

El estado de exaltación, propio del fanático, pone al individuo en disposición de caer en la profanación de lo considerado socialmente sagrado --como es el criterio de los demás-- y en la sacralización de lo profano para defender con ciega pasión la imagen de sus ídolos políticos o religiosos. Para el fanático es tan normal esta actitud, que no es capaz de discernir acerca de si está acorde con la realidad o si choca ridículamente con ella; hace estallar su ego de tanto inflarlo, y se obsesiona por atribuirse valores que no posee y achacarles sus propios vicios a sus adversarios políticos.



Este proceder lo hemos visto también en ocasión de la visita del trovador cubano Silvio Rodríguez. A unos más que a otros, les dejó en berlinas su fanatismo político asociado con su fanatismo religioso, porque ambos nacen de la práctica del culto a los personajes y a los mitos en los cuales creen “a ojos cerrados”, y quiere que todos lo hagan. El fanático llega a ese estado, marginando la racionalidad de su visión de la vida y de las cosas. Confunde lo sacro con lo profano y viceversa. Veamos si no: exigen, pero además de exigir, se molestan y luego ofenden al trovador, porque no cantó la canción de su preferencia y a la cual, por exceso de fanatismo, la consideran “la mejor” obra musical del artista, según su nada especializada, pero sí, fanatizada opinión.



En esta demostración de intolerancia reúne otras de las características sinónimas que perturban la personalidad del fanático y le niegan su libertad de criterio sobre el cambio de la situación de nuestro país, nada semejante a los días inaugurales de su “Canción urgente para Nicaragua”. Esto, precisamente, fue lo que hizo alguna gente después de la presentación de Silvio Rodríguez, el domingo 2 de marzo: negarle al artista su derecho a opinar. A lo mejor, el artista tal vez cree, como creemos muchos aquí, que entre las urgencias de la Nicaragua actual no está una canción de solidaridad con los depredadores internos de la revolución, y por eso les condenó moralmente con su negativa a cantar la canción referida.



Lo que hizo Rodríguez es de agradecérselo, porque fue como solidarizarse con el sandinismo traicionado, aunque se reconoce el derecho de los aludidos a molestarse, lo cual no cambia los hechos en ningún sentido. Y eso es lo que no pueden entender los fanáticos, a pesar de que les ofreció su explicación –con pocas palabras, es verdad—, y les afloró la intolerancia hacia su opinión de que nuestra realidad de hoy ya no rima con su “Canción urgente para Nicaragua”.



¿Por qué mejor no tratan de probar que Rodríguez tiene una visión equivocada y demuestran que no tiene razón, porque aquí la situación no ha cambiado? ¿Por qué un artista extranjero tiene que mirar una realidad distinta y opuesta a la que vivimos los nicaragüenses? Porque es obvio que Silvio Rodríguez conoce bien nuestra realidad, les regaló un mensaje envuelto en el silencio: te niego una canción, porque tengo derecho a pensar que nada aquí es lo mismo.



Sólo estando fanatizada una persona es capaz de ofender a Silvio Rodríguez, al compararlo con los cobardes y los pusilánimes que merecieron el desprecio de Sandino por haberlo abandonado entonces, como lo merecen ahora quienes en su nombre y con su nombre administran negocios como capitalistas advenedizos, pero igual de ambiciosos que los capitalistas tradicionales. Y (¿casualidad acaso?) esos neo capitalistas son los ídolos del fanatismo que no admite que sí, “la situación ha cambiado” como efecto de su traición a los valores de Sandino. De nuevo la historia: él no quiso un palmo de tierra para su sepultura al morir, y ellos mueren por conservar y vivir en posesión de toda la tierra posible. Suficiente para justificar a los amigos que, como Silvio Rodríguez, saben distinguir la verdadera revolución de las segundas partes falsificadas.



El fanatismo también puede expresarse en la falta de mesura, porque es un defecto más de la persona obcecada con la idea de que a nuestro país retornó al poder la misma revolución con la mística, los valores y principios revolucionarios incólumes en su dirigencia, como en el 79. Nada como esta ilusión puede ser más ajena a la concepción dialéctica de los procesos históricos, y en este caso, hay mucho más similitud con una concepción estática del religioso que pretende pasar como revolucionario. La idolatría de un revolucionario hacia los símbolos de la revolución es una desviación política; la confusión idolátrica de los símbolos de las iglesias con los símbolos de la revolución es una aberración ideológica.



La gente que reaccionó contra el artista cubano por negarse a cantar la “Canción urgente para Nicaragua”, olvida que en nuestro país tenemos el ejemplo de los hermanos Carlos y Enrique Mejía Godoy. Ellos, por el hecho lógico de ser hijos de esta tierra, estuvieron mucho más ligados a las luchas y la suerte de nuestra revolución que cualquier otro artista extranjero, y al desaparecer la revolución, se convirtieron en críticos de quienes tuvieron alguna o mucha responsabilidad en ese histórico fracaso. Pero le siguen cantando a Sandino, mientras otros le traicionan contrariando sus valores con sus estilos de vida. Y no se conoce de alguna reacción agresiva de los fanáticos partidarios de los falsificadores de la revolución en contra de los hermanos Mejía Godoy.



Para esta actitud se puede ensayar algunas explicaciones: a) los fanáticos orteguistas no encontrarían justificación a ninguna actitud agresiva contra los hermanos Mejía Godoy, porque éstos estuvieron ligados y aportaron más a la causa de la revolución que la mayoría de ellos, por lo cual hasta a ellos mismos les parecería inmoral hacerles críticas como se las hacen a Silvio Rodríguez (con esto demuestran su oportunismo); b) el ilusionismo fanático de los orteguistas que “viven” la segunda tanda de “la revolución”, los ha hecho creer que fuera de Nicaragua, principalmente en Cuba, no se critica al FSLN; quizás se fundan en que la solidaridad de pueblo a pueblo obliga a los amigos a pasar por alto las aberraciones de su dirigencia actual (con esto demuestran ignorancia); c) se nota que en sus escritos los resentidos descargan su intolerancia, su obcecación, sus apasionadas opiniones –en una palabra, su fanatismo— contra Silvio Rodríguez, porque se les antoja creer que su convicción de que “la situación ha cambiado” es estar de acuerdo con los enemigos de la revolución (la derecha y el imperialismo) y con la izquierda crítica del orteguismo, según ellos, “aliada” de la derecha.



Por el fanatismo, también se puede caer en el desquiciamiento. Y en eso han caído.