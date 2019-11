Carlos Alberto Montaner, su pasado y su presente

Este Señor realmente escribe muy bien, tiene una prosa exquisita, hilvana con maestría ideas y conceptos... A veces hasta me hace reír, o sea que tiene una prosa amena, sobre todo cuando describe o escribe sobre uno de los temas que más pasión y placer le causan: las patologías mortales de Fidel Castro. Realmente no sé cuántas veces lo ha matado con la pluma, mucho menos sé cuántas veces lo ha matado mentalmente; al ilustre Comandante, una, dos, tres veces, realmente no lo sé, pero las veces que lo ha hecho, lo ha hecho, con una paciencia y habilidad de artista, como esas novelas de crimen a la Agatha Cristie.



Seguramente que ahí perdimos a un gran escritor de novelas, por dedicarse a la lucha por la libertad, desde temprana edad. Ante la pregunta: ¿Piensa que esta tarea le ha restado tiempo a su obra de ficción, a su inicial vocación de novelista y cuentista?, Montaner señaló: “Querido Lauro, por supuesto que sí, tengo 61 años y desde los 15 la llamada “Revolución Cubana” me ha mantenido permanentemente ocupado... Precisamente porque en un artículo publicado por el periodista Jean Guy-Allard, abunda en elementos y datos sobre la participación de Carlos Alberto Montaner en actos terroristas en Cuba, donde este personaje --de la internacional liberal y portador de la “Orden Independencia Cultural Rubén Darío” (otorgada en 2006 por el ex-presidente Enrique Bolaños)--, tiene un juicio pendiente. En una entrevista que le efectuara el periodista Ángel de Jesús Piñera, que fuera publicada el 27 de abril de 1962 por la revista Avance, de Miami, puede leerse que C.A.M, compartía la jefatura de “Acción y Sabotaje” de la organización Rescate Estudiantil, era la sección estudiantil del FDR (Frente Revolucionario Democrático), una organización creada y concebida por la CIA y dirigida desde Miami, por Manuel “Tony” Varona, ex primer ministro y ex presidente del senado cubano, bajo la dictadura de Fulgencio Batista.



Carlos Alberto Montaner Suris fue capturado el día 26 de diciembre de 1960, en su domicilio de la calle 88a, número 309, en el exclusivo barrio habanero de Miramar, junto con otros dos cómplices, Néstor Manuel Piñango y Alfredo Carrión Obeso. En el domicilio de Montaner fueron encontradas numerosas bombas, armas, dinamita, mechas y fósforo vivo. Tal vez ahora que nos honra nuevamente con su presencia, este ilustre visitante nos pueda hablar un poco sobre las más de 100 acciones terroristas que sucedieron entre septiembre y diciembre de 1960 en Cuba. Donde fueron atacados, sobre todo, no objetivos militares, sino estrictamente civiles. Tal vez nos podría explicar, 48 años después, la relación que existe entre el atentado ocurrido el sábado 24 de diciembre de 1960, en una popular tienda habanera y su arresto 48 horas después de ese acto terrorista, en el que resultaron gravemente heridos varios civiles. Carlos Alberto Montaner fue arrestado, y como era menor de edad, fue enviado al reclusorio de menores Torrens, centro del cual se fugó y se refugió en la embajada de Honduras. El 8 de septiembre de 1961, abandonó el territorio cubano, con destino a Miami. Desde esa época es prófugo de la justicia cubana. Esto lo escribe y dice él mismo, en un artículo que publicó, titulado, “Granma miente”.



Pero supongamos, Don Alberto, que Granma miente, será que El Nuevo Herald también miente, al afirmar que Usted y otros periodistas vienen siendo pagados desde hace años por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para escribir y publicar artículos “Anti-revolución Cubana” “Anti-Movimientos- y Gobiernos de izquierda”. Dicho sea de paso, el director de ese periódico en aquel entonces, fue obligado a reintegrar a los periodistas despedidos y obligado prácticamente a renunciar a su cargo, presionado por la mafia cubana de Miami. Libertad de Prensa al mejor postor. Si es así todos los periódicos, que no comparten las ideas y explicaciones de Don Carlos Alberto mienten y los que no comparten sus ideas son perfectos “idiotas”, como él mismo no se cansa de repetir.



Don Carlos Alberto... A partir de que todos los intentos de asesinar al líder de la revolución cubana con puros envenenados, lapiceros-pistolas, ametralladoras calibre 50, dinamita, etc. etc. Como muestra de un botón. Varona, su mentor y dirigente desde Miami en los años 60, trató de envenenar a Fidel Castro con cápsulas elaboradas por la CIA, que contenían gérmenes de un botulismo fatal (atentados biológicos). Producto que todo eso ha fallado, Don Carlos se ha dedicado a crear escenarios ficticios y terroríficos sobre la agonía y muerte de su principal enemigo.



Hoy nos visita nuevamente, como suele hacerlo en períodos preelectorales, para hablarnos de la “varita mágica” para superar el subdesarrollo en dos golpes generacionales. Ya para finalizar. La última recaída de Fidel Castro lo agarró por sorpresa a nuestro ilustre visitante, pero lo que lo tiene más sorprendido es la recuperación del “Comandante”, que aún convaleciente corrigió y amplió el libro que junto con Ignacio Ramonet escribiera, “Cien horas con Fidel”. Eso lo tiene en esa tembladera maldita, de la que él una vez habló. Montaner, dice textualmente: “A veces tengo la sensación de que nuestra historia, o la historia de mi generación, es la de un grupo atrapado en una especie de arena movediza, en una tembladera maldita...” Ahora que el Compañero Fidel escribe sus reflexiones, la migraña del mago no para. Don Carlos Alberto, bienvenido a nuestra patria y goce de nuestro sol, de nuestros lagos y volcanes en esta Semana Santa.



Poneloya, León, Nicaragua.