Los derechos humanos a la paz, al desarrollo y al medio ambiente

El Foro Mundial Ubuntu, Red internacional de redes de organismos de la sociedad civil, que preside el Profesor Federico Mayor Zaragoza y tiene su sede en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, recientemente emitió un pronunciamiento por ser el presente año el “Año del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, aprobada por las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.



En su declaración, el Foro Ubuntu aboga por tres derechos humanos, pertenecientes a los que se ha dado en llamar “derechos humanos de tercera generación”, es decir, derechos cuyo sujeto son los pueblos o la humanidad misma, y no sólo los individuos o los ciudadanos.



El pronunciamiento, en primer lugar, pone de relieve que todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes, en total acuerdo con la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (Naciones Unidas, 1993). En seguida, el documento hace un llamado de atención a la conciencia de la humanidad acerca de tres derechos humanos: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho al medioambiente. Se trata de derechos que, ante la crisis que vive el mundo actual, cobran especial relevancia en nuestros días.



Sobre el derecho humano a la paz, el pronunciamiento afirma: “Este derecho no es considerado aún explícitamente como tal derecho humano, pero nadie puede dudar que sin su realización efectiva puedan satisfacerse los otros derechos humanos. Marginadas hoy las Naciones Unidas (“Nosotros, los pueblos…”) por los países más prósperos (“Nosotros, los poderosos…”) y sustituidos los principios democráticos por las leyes del mercado (“Nosotros, los ricos…”), persiste la trágica incapacidad de resolver de forma pacífica los conflictos. El recurso a la fuerza reporta ignominiosos beneficios a la colosal maquinaria bélica industrial, propiciando una economía de guerra”.



Sobre el derecho humano al desarrollo, el valioso documento expresa: “El Derecho al desarrollo se halla implícitamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966) que establece entre otros el Derecho Humano a “estar protegido contra el hambre”, a “disfrutar del más alto nivel posible de salud”, etc. y explícitamente reconocido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1986) y confirmado por la Conferencia de Viena (Naciones Unidas, 1993). Los compromisos alcanzados en la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social (Naciones Unidas, 1995) subrayan la importancia de que el desarrollo sea integral, sostenible, endógeno y humano. La implementación de todos estos derechos conllevaría la total realización del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Sin embargo, el 50% de la humanidad vive aún por debajo de la línea de pobreza y los problemas relacionados con la alimentación mundial se agravan de forma alarmante. 60 mil personas mueren de hambre y pobreza diariamente. El Derecho a una alimentación adecuada, el Derecho al agua potable, el Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, incluidas las infraestructuras, se plantean con la urgencia global de lo moralmente inaplazable.



Y, finalmente, sobre el derecho humano al medioambiente, se proclama lo siguiente: “Igualmente urgente e inaplazable es la necesidad de acabar con la destrucción del medioambiente que el modelo económico actual viene produciendo de forma especialmente acelerada desde la Revolución Industrial. La vida en general y la vida humana en particular podrían llegar a tener que habitar la tierra en condiciones progresivamente más difíciles. Sin embargo, el documento aprobado en la reciente Convención de Bali sobre el Cambio Climático (para sustituir al de Kyoto en 2012) está más orientado a la adaptación al cambio climático (imprescindible en los países en desarrollo del sur) que a su freno. La humanidad parece condenada a sufrir los efectos en lugar de atajar o paliar las causas de los mismos. El compromiso fundamental de todas las generaciones es asegurar el desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.



El importante pronunciamiento está suscrito, entre otros, por Federico Mayor, ex Director General de la Unesco, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, Mario Soares, ex Presidente de Portugal, Susan George, Noam Chomsky, Nawal El Saadawi, Ramesh Singh, Aminata Traoré, Roberto Savio, Ricardo Díez Hochleitner, Sara Longwe, Alice M.Abok, Ernesto Lamas, Carlos Tünnermann Bernheim, Roberto Papini; Jorge Nieto y Fernando A. Iglesias.