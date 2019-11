En oposición al significado de nación que han promovido las oligarquías, en América Latina el nacionalismo popular ha interpretado la nación a partir de ideas – valores muy diferentes, como son las siguientes:

1) La construcción de un perfil propio de identidad que no sea mimético con respecto a Europa y Estados Unidos. 2) La afirmación antiimperialista y antioligárquica; ambas concebidas como las dos caras de una idea – valor inseparable. En América Latina no se puede ser antiimperialista sin ser antioligárquico y no se puede ser antioligárquico sin ser antiimperialista. La afirmación antiimperialista ha apuntado históricamente en lo esencial, contra la dominación estadounidense, pero también en el siglo XIX se orientó significativamente contra la dominación inglesa y francesa; y hoy se orienta contra la dominación de todos los centros del Norte imperialista. 3) La promoción de la solidaridad y unión entre los Estados latinoamericanos con base en su mestizaje cultural compartido, como medio insoslayable para hacerle frente a la dominación imperialista y abrirle viabilidad a los proyectos nacionales. Después de la segunda guerra mundial, sobre todo a partir de la entrada del Che Guevara al panteón de los mitos de nuestra identidad popular, la visión de solidaridad y unidad latinoamericana se complementa con la conciencia de un sentido de pertenencia con el Sur frente a la contradicción Sur – Norte de la civilización capitalista, y del requerimiento a la solidaridad y cooperación con el Sur. 4) Además de los aportes de la matriz europea, especialmente en su vertiente ibero-judeo-árabe, reivindica la esencialidad de los aportes de las culturas indígenas y africanas en la constitución del mestizaje cultural como factor de identidad. 5) Junto con las tradiciones identitarias de la cultura mestiza, integra al imaginario de nación las supervivencias de identidades de origen indígena y africano; de ahí que la nación se concibe como un proyecto de convivencia, respeto y enriquecimiento interétnico e intercultural. 6) La defensa de valores de equidad, justicia y ciudadanía social, en un marco de autonomía en la orientación del desarrollo que apunte a la consolidación de los mercados internos en cada uno de los Estados.



Estas ideas – valores del nacionalismo popular latinoamericano han venido siendo sistematizadas y promovidas históricamente como disputa contrahegemónica al significado oligárquico de la nación por:

T Los grandes líderes antiimperialistas y antioligárquicos latinoamericanos, todos a la vez que actores políticos hombres de pensamiento, como Bolívar, Martí, Hostos, Sandino, el Che Guevara, Fidel Castro.



T La intelectualidad antiimperialista y antioligárquica que incluye nuestros más grandes pensadores, a veces también hombres de acción, como Simón Rodríguez, Eugenio María Hostos, Francisco Bilbao, José Martí, José Carlos Mariátegui, entre otros.



T Las creaciones de lo más excelso de nuestros creadores artísticos. De poetas como Rubén Darío, José Martí, César Vallejo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernesto Cardenal, entre otros. De pintores como los muralistas mexicanos Osvaldo Guayasamín, Armando Morales y Alejando Aróstegui. De los creadores de la música popular y culta latinoamericana. De los narradores ubicados en las corrientes de realismo social y realismo mágico. De los creadores del nuevo cine latinoamericano.





T El pensamiento económico y social de los 60 y de los 70 (pensamiento cepalino, la teoría de la dependencia). Y también la teología de la liberación, que integra pensamiento teológico con ciencia social.



T Las ideas – valores del nacionalismo popular convergieron a lo largo del siglo XX, en todos los movimientos sociales desde abajo como en las experiencias de cambio social desde el poder. Estuvieron presentes en el primer zapatismo y la revolución mexicana como en los movimientos de Augusto Sandino y Farabundo Martí. En todos los proyectos desarrollistas --populistas tanto civiles como militares (en los años 60 – 70, populismo era una categoría de las ciencias sociales latinoamericanas, y no tenía la connotación peyorativa que hoy le han dado la derecha y la ignorancia periodística): la revolución boliviana de 1952, el peronismo argentino, el varguismo brasileño, la revolución guatemalteca (Arévalo y Arbenz), las experiencias de Velasco y Torres en Perú y Bolivia. Y, desde luego, también estuvieron presentes en las grandes revoluciones latinoamericanas del siglo XX: la revolución cubana, el gobierno chileno de la Unidad Popular y la revolución sandinista.





La coyuntura

Hoy, en América Latina se impone una correlación de fuerzas que favorece el avance y la consolidación de las ideas – valores del nacionalismo popular histórico. Estas ideas – valores no sólo se esgrimen desde abajo, desde una vasta gama de movimientos sociales: el EZLN y el movimiento de AMLO en México; el movimiento contra el TLC en Costa Rica; los gobiernos comunitarios de Venezuela; los presupuestos participativos en municipios de distintos países; los movimientos guerrilleros colombianos; los movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú y Chile; el MST brasileño, los piqueteros argentinos; el movimiento altermundista. También se esgrimen desde arriba, desde los gobiernos. El aislamiento impuesto a Cuba con sus hermanos de cultura e historia llegó a su fin. Con diferentes grados de compromiso, se agregan a Cuba levantando la bandera del nacionalismo popular histórico una amplia lista de gobiernos: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay y Nicaragua.



El pacto estructural imperialismo – oligarquías se debilita. El ALCA como plataforma para remozar la Doctrina Monroe en el siglo XXI terminó en rotundo fracaso. Los TLC bilaterales con el imperio y con el Norte imperialista se empantanan. El Departamento de Estado se vio obligado a poner a Thomas Shannon en sustitución de los matones de la mafia cubano – gringa. Miguel Insulsa, hombre de confianza de Washington, se da cuenta de que, pese a sus esfuerzos, la OEA ya no puede funcionar como ministerio de colonias. La integración desde abajo y desde adentro de Nuestra América camina: el ALBA es un proyecto que avanza exitosamente. El Mercosur cambia su perfil y está dejando de ser una plataforma para el anclaje del capital corporativo. Las alianzas de América Latina dentro del Sur se desarrollan (Grupo de los 20, expansión del comercio con China, cooperación con Irán, Libia, China, Rusia y Bielorrusia). Los “cachorros” del imperio como el paramilitar Álvaro Uribe, el cursilón Oscar Arias o el olvidado Vicente Fox están políticamente aislados. Hugo Chávez, un político de principios, estratega lúcido y tenaz, concentra los odios del imperio y las oligarquías. Y no puede ser de otra manera, porque Chávez ha sido el verdadero motor del auge contra hegemónico que vive Nuestra América. Fidel Castro ya se puede morir tranquilo; hoy hasta sus acérrimos enemigos le reconocen como uno de los grandes estadistas de la segunda mitad del siglo XX; y como lo subraya Eric Hobsbawm, el mejor historiador

de ese siglo: nadie ha tenido más carisma que Fidel.