El nacionalismo latinoamericano

Un presidente sudamericano huye a un baño, en medio de una crítica de otro que espera su retorno para continuar el castigo y ver si lo regresa de nuevo con su ácido a terminar la descarga; aquel contraataca soltándole al rostro que las guerrillas son su problema y no el de él; otro, aplomado y seguro de sí mismo, llama a reconocer como beligerante a una fuerza de la que aseguraba hasta hace poco desconocerla como tal; dos más presentes, una mujer y un indígena, guardan silencio para el siguiente número de la comedia, la salida al mar; uno más, centroamericano, se asoma debajo de la carpa y se atreve a intervenir con un levantamiento de ruptura diplomática que nadie había terminado de digerir y, un último, caribeño, se premia a sí mismo por haber reconciliado a la fauna, guardándose la silla, el látigo y su pechera a rayas, para la próxima función de todas estas locas de atar que suben las copas de la paz y se colocan coronas de olivos, desconociendo que lo celebrable no es si ganó Chávez o Uribe, sino el ahorro de una guerra entre jóvenes reclutas de todos los bandos.



¿Cuál subcontinente latinoamericano? Si estuvimos a punto de ver, aunque en clave circense, la precipitación de unas naciones contra otras. El nacionalismo siempre ha tenido más poder que las ideologías. Hitler y Stalin pusieron el acento en la parte nacional de su ecuación nacional – socialista; al marxismo y al liberalismo juntos los hundió el nacionalismo de las dos guerras “mundiales” europeas y siempre ha impedido el regreso a las religiones cristianas, porque su fuente y asiento de poder ha sido el Estado – nación y su nueva religión, la ciencia

El recién terminado conflicto (¿?) entre varios países latinoamericanos, me produjo la impresión de que el nacionalismo en nuestros países, no importa si el de Uribe, Chávez, Ortega, Correa, Castro o el de Calderón, es una bestia agresiva y peligrosa hasta para los mismos que la invocan y creen servirse de ella. No hay nada más delicado que un Estado nación agrediendo a otro. Y más grave aún, si hay una potencia detrás de alguno de ellos. Lo justifican siempre, alegando la defensa propia. Y no es garantía de ningún tipo evitarlo, aunque haya al frente de él una mujer, un aborigen, un blanco, un mulato o un revolucionario, porque incluso, todas esas personas son prisioneras de los principios del poder. Pueden decir dentro de los estados nacionales (sobre todo en los casos “democráticos”) todo lo que quieran, siempre y cuando se observen las reglas del juego nacional.



Lo contrario también es cierto. El cosmopolitismo o globalización, como se le conoce hoy, no son más que un bazar de máscaras de países específicos. Nada hay más francés que los derechos humanos, ni más alemán que el ser y nada más gringo que la búsqueda de la felicidad. La globalización no es más que el american way of life (modo del Imperio) impuesto a todo el mundo. Desde los tiempos de Maquiavelo, el planeta entero no es más que una batalla entre naciones débiles (algunas literalmente desintegrándose), medianas y poderosas.



El nacionalismo, ese sentimiento político trabajado en Europa por los ilustrados de todas las corrientes, en América Latina siempre sirvió a los criollos (esos blancos que toda la vida miraron en Europa, y después en EU, algo parecido a la casa nostálgica de los abuelos) para reproducirlo y sostener su hegemonía “hacia adentro y hacia abajo” (contra una mayoría de mestizos, aborígenes y afrodescendientes) con la independencia y constituirse en los subalternos “hacia afuera y hacia arriba” con las potencias, aún después de serlo. Esa condición la heredaron y complejizaron después los mestizos, con su sustitución en algunos países de la región.



El nacionalismo latinoamericano está basado sobre estados nacionales débiles, medio y mal hechos, a base de copias, crímenes y falsas coberturas territoriales, poblacionales y epistémicas. América Latina es una entelequia de intelectuales ilustrados ambiciosos, excluyentes y hasta delincuentes. La verdadera, la de los desilustrados, los semilustrados, y la de los “otros”, no tiene nada que ver con sus sectores dirigentes. La relación establecida entre ellos se basa en el poder y la fuerza. Y bailan el uno con los otros u otras, a base de farsas y simulaciones que persiguen objetivos políticos propios, haciéndose los dominados, unos, y creyendo ser los dominantes, otros.



Donde las clases medias crecieron y se ampliaron, como en México y algunos países del Cono Sur, fue para sepultar la presencia de los sectores nacionales no letrados (campesinos, pobres urbanos, etnias, tan grandes en tamaño como ella) y foráneos (inmigrantes recién llegados) con los esquemas de moda y de turno de EU y Europa.



No propongo nada sobre el nacionalismo, porque no hay nada que proponer. No se puede condenarlo, sino sólo describirlo (aunque sé que describir es prescribir y proscribir); no se debe juzgar, sino constatar. No creo que el nacionalismo latinoamericano (una contradicción en los términos), se solucione con un articulito ridículo como éste o uno contrario. A lo mejor, la solución, como la de todos los problemas en general, sea no recomendarla.