Los sandinistas y la praxis revolucionaria

En la edición de EL NUEVO DIARIO del sábado 08 de marzo del corriente año, leí el discurso político que dio en el Congreso Sandinista el Comandante Tomás Borge, realizado el 29 de febrero del dos mil ocho. Cualquiera que haya leído con detenimiento la retórica emocional del discurso, es posible que piense que lo dicho por el orador a los congresistas, sobre “como debe ser un sandinista” fueron ideas esteriotipadas y utópicas que se vierten con el fin de amortiguar de alguna manera las críticas que diferentes estamentos de la sociedad nicaragüense, han venido expresando contra la cúpula del Frente Sandinista, dada la profunda crisis de valores en general que se percibe en el partido político.



Las ideas y conceptos vertidos por el orador, en cuanto al modelo de Sandinista que debe ser, es una definición utópica que contrasta completamente con la cruda realidad y la practica diaria que se vive en el seno de la organización, en particular la que reflejan los cuadros de dirección del partido en todos los niveles. El mensaje dado en el Congreso parece indicar lo que un dirigente religioso expresa en el púlpito a su feligresía: “Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago”.



No es con descalificaciones u ofensas que van a acallar las críticas de los que critican a los dirigentes del Frente Sandinista, críticos que son tildados con todo tipo adjetivos y epítetos como momias, desertores, traidores y cobardes, por simple razón de disentir de la conducción de una organización, que en un momento de su historia fue esencialmente revolucionaria, pues la misma propugnaba por un cambio de sistema y la creación del hombre nuevo. Los valores que se inculcaba a los miembros y militantes del FSLN era la mística, el sacrificio, la entrega sin reserva a la causa, el desinterés material, la fraternidad, el compañerismo, la solidaridad, el estar dispuesto a dar la vida por lo pobres.



En la organización no había cabida para el egoísmo, las ambiciones personales, el culto a la personalidad. En esos valores y principios fue que se forjaron dirigentes revolucionarios como Carlos Fonseca, Pedro Aráuz Palacio, Germán Pomares, principios que con el transcurso del tiempo se han venido perdiendo, siendo sustituidos por los vicios y valores de sociedad burguesa decadente y atrasada.



Hoy día los principales cuadros del Frente Sandinista son prósperos empresarios, con fuertes vínculos económicos con la clase empresarial de este país (Cosep). Los revolucionarios de ayer salieron destacados alumnos del capital y del capitalismo salvaje.



La conducta y el modo de vida sencillo del revolucionario han sido cambiada por una vida cómoda, vivir en lujosas mansiones. El otrora revolucionario es dueño de grandes propiedades, accionista capitalista de emporios empresariales, piensa y se conduce como todo un capitalista. La sencillez revolucionaria, el contacto con el pueblo humilde, fue sustituida por la ostentación, la vanidad, el lujo, conducta que son propias de una clase burguesa retrógrada. Todos lo viciosos del sistema burgués han penetrado en los principales cuadros políticos del Frente Sandinista, vicios que como un caballo de Troya han calado en los principales cuadros dirigentes de la organización, que como una célula cancerosa está destruyendo día a día la confianza, la credibilidad que la sociedad tenía en la organización y en sus dirigentes la percepción negativa aumenta constantemente.



Es muy fácil en un discurso político hablar de lo que fue el Frente Sandinista hace veinte o treinta años, tiempos en los que ciertamente se puso de manifiesto en la militancia la entrega, el sacrificio, el valor y el desinterés material, por esa praxis fue que el pueblo apoyó al Frente Sandinista, integrándose a la lucha hasta lograr el derrocamiento de la dictadura somocista. Pero en estos momentos, lo que cuenta no es lo que hice o dejé de hacer, lo válido, lo eficaz es si en estos momentos continúo siendo consecuente con los principios y valores de la organización a la que pertenezco. Lo importante, lo que importa, es que si soy coherente entre lo que predico y lo que practico, lo último es lo determinante en la vida de un revolucionario, ya que es fácil decir, que estoy con los pobres, cuando no hago nada por ellos; digo que soy democrático, cuando no soy capaz de respetar una opinión divergente y contraria a la propia; digo que estoy contra el Culto a la Personalidad, y en el discurso me deshago en elogios y alabanzas al líder del partido y no soy capaz de señalarle las fallas y los errores que tiene.



Los problemas políticos, de principios, de identidad, de valores que son graves en el Frente Sandinista, no quieren ser reconocidos por la cúpula de la organización, pues no quieren hacer un acto de contracción, de reflexión, de todos sus errores cometidos en los últimos años, en los que ha caído por complacencia y tolerancia a todas las desviaciones a los principios básicos, en que se basaron los fundadores del FSLN. Si no sé es crítico y autocrítico en reconocer, por parte de la dirigencia del partido, de que se ha desviado del estrecho camino de la revolución, escogiendo la puerta ancha de la corrupción y aceptación de valores burgueses, con esa actitud lo que queda nada más es con la retórica y palabras vacías de propias de un falso predicador y un falso dirigente revolucionario.



En principio es imperativo retomar los valores genuinos y auténticos revolucionarios, desterrando los vicios y modo de vida burgués, es decir, que al sandinista sea reconocido no por un discurso bonito o altisonante, sino por su humildad militante, por el respeto a las opiniones opuestas, por su trabajo a favor del pueblo, por la honestidad, por la generosidad, por la fraternidad y respeto hacia sus compañeros, por tener una vida personal y familiar ejemplar en su comunidad. Cuando se observe en un militante la práctica de esos valores, podemos decir con toda propiedad que estamos ante un verdadero sandinista.



El Frente Sandinista y su militancia deben volver a sus orígenes, se debe hacer un acto retrospectivo retomando los valores que lo caracterizaron como organización revolucionaria, esto quiere decir que debe arrancar de raíz el culto a la personalidad, que ha ido minando las bases de la organización; que todos los militantes del partido deben sujetarse al principio del centralismo democrático, en otras palabras que todos los miembros deben estar subordinados a las estructuras y organismos partidarios, en los cuales se discutan las líneas de trabajo, los problemas y se tomen por consenso las decisiones que más convengan al partido y a la nación.



Esto significa que terminaría el modelo de conducción unipersonal discrecional que actualmente tiene una sola persona o una pareja de sobra conocido por todos. Aún estamos a tiempo en salvaguardar al Frente Sandinista como un partido revolucionario de izquierda, sacándolo de las iniquidades, a que lo han llevado los valores de una sociedad burguesa capitalista en extinción. Para lograr ese rescate, las bases del partido tienen un rola fundamental demandando se apliquen los principios estatutarios del FSLN, que están en plena vigencia, aplicar esos estatutos a todos aquellos miembros de la organización, que son inconsecuentes con los valores de un auténtico sandinista y si es preciso sancionarlos o expulsarlos, pues su conducta es un germen nocivo que está destruyendo a la organización.



Es necesario que el principal dirigente del partido, haga un acto de contracción, acepte y reconozca que el FSLN, vive una de sus peores crisis de valores éticos, políticos y de identidad revolucionaria, para que tome las medidas pertinentes, para que la organización no se siga hundiendo cada vez más en el fango de la ignominia, de lograrse ese rescate, el principal dirigente obviamente pasaría a la historia como un verdadero Estadistas y no como un caudillo más, de los tanto que tristemente ha tenido la historia este país.



*Abogado y Notario Público.