El peso de la complicidad cultural

Los llamados “secretos de familia”, tras los cuales se esconden los temores a romper los lazos y las lealtades familiares, favorecen enormemente la silenciosa multiplicación del abuso sexual en nuestra sociedad, perpetuando esta tragedia a lo largo de generaciones. El mito de los sagrados lazos familiares, así como los estereotipos de género que privilegian el interés del hombre adulto, alientan el encubrimiento de estos delitos, permitiendo el desarrollo de verdaderas redes de complicidad no sólo en el espacio familiar, sino también en las escuelas e instituciones públicas y religiosas.



Es importante enfatizar que el grueso de los abusos y violaciones contra niños y niñas en sus casas son cometidos por padres, padrastros, tíos, hermanos mayores, abuelos, vecinos u otros parientes, y son precisamente estos lazos, sumados al poder que ejercen los hombres en el hogar, la razón principal por la cual tan pocas víctimas denuncian a sus agresores y por la que al mismo tiempo, si acaso se atreven a romper el silencio, las madres u otros familiares suelen tomar la decisión de proteger al agresor de la denuncia pública, la vergüenza o la prisión, facilitando la impunidad de estos delitos.



La violencia sexual contra la niñez, como expresión evidente del abuso de poder, es acompañada con frecuencia de amenazas que intimidan a las víctimas y/o a sus madres o familiares, quienes muchas veces dependen económicamente del agresor, tienen su propia historia como víctimas, o sucumben a la complejidad de lazos afectivos marcados por la subordinación de género.



Hay estudios internacionales que establecen que por cada niño o niña que rompe el silencio, otros 20 callan, pero en realidad, también son relativamente pocas las personas adultas abusadas o violadas en su infancia que se atreven a contar su tragedia o buscar apoyo psicológico en algún momento de sus vidas, ante todo porque se encuentran sumidas en hondos sentimientos de culpa, porque a veces sus recuerdos quedaron bloqueados por los mecanismos de sobrevivencia psicológicos, o porque temen enfrentar los tan extendidos tabúes que rodean la sexualidad.



Por ello siempre ha resultado difícil investigar los alcances del problema y obtener datos confiables sobre su verdadera dimensión. Una de las peores consecuencias de ello es que un delito tan grave como masivo, es igualmente ocultado y desconocido, lo que eleva la probabilidad de que muchas de las víctimas masculinas reproduzcan más tarde el comportamiento de sus agresores, especialmente si no rompieron el silencio, no fueron escuchados y creídos y no recibieron apoyo emocional o psicológico.



En realidad, vivimos inmersos en una cultura que minimiza, encubre y protege el abuso sexual contra la niñez, favoreciendo el interés de los agresores. Más allá del ámbito familiar o escolar, ésta favorece día a día la impunidad y el ocultamiento de estos delitos. Creencias como: “Las muchachas provocan estas situaciones” “Los hombres tienen instintos que no pueden controlar” o “ésta es la manera en que los padres quieren a sus hijas” mezclados con las diversas formas de intimidación o chantaje tienden a legitimar estos hechos como un trato “normal” en las relaciones familiares.



Otra creencia que facilita los abusos es que los hijos e hijas, al igual que las mujeres, se consideran objetos de propiedad del “jefe” del hogar, quien puede hacer con ellos lo que quiera mientras se encuentren bajo su dominio. Además, muchos hombres parecen suponer que al actuar como proveedores del sustento familiar, tienen derecho de recibir a cambio las atenciones sexuales de cualquier mujer o niña en la familia.



A ello se suma la extendida creencia de que la virginidad constituye un valor agregado del objeto-cuerpo, que se pierde una vez utilizado, por lo cual el padre propietario se considera con derecho a estrenar el cuerpo virgen antes de que cualquier otro lo haga. En América Latina, tales prácticas aparecen como continuidad de una antigua ley de la época colonial conocida como el “derecho de pernada”, por medio de la cual se otorgaba al hacendado el privilegio de estrenar el cuerpo de las siervas o las hijas de los siervos que vivían bajo su dominio.



La creencia de que el cuerpo de las mujeres pertenece a los “jefes” de hogar explica también los acendrados celos que demuestran muchos padres frente a los novios o “enamorados” de las hijas, fuente de numerosos conflictos intrafamiliares. Las golpizas y maltratos paternos a las adolescentes embarazadas no sólo reflejan la “vergüenza” familiar por el supuesto agravio, sino que sugiere una actitud de revancha por esta especie de deslealtad de la hija hacia la figura del padre propietario. La frecuencia con que las niñas son embarazadas por sus propios progenitores o padrastros podría ser interpretada también como un gesto de afirmación de la propiedad corporal.



Por otra parte, es evidente la fuerte tendencia en la familia y la sociedad a condenar de múltiples formas, abiertas o solapadas, a las niñas o jóvenes, culpabilizándolas por las agresiones sexuales que han sufrido, por aquello de que es siempre el cuerpo de la mujer el que tienta al hombre, idea que subyace bajo la profunda culpa que sienten una gran mayoría de niñas y mujeres violentadas.



Lamentablemente, las prácticas religiosas más tradicionales reafirman estas creencias, afirmando una visión tremendamente despectiva de la sexualidad femenina, que promueve a su vez la discriminación y la dominación de género. Bajo esta mentalidad, una sexualidad que no conduce directamente a la maternidad evidencia la parte “sucia” de la mujer, su rol de “pecadora” y “tentadora”, dado que el placer sexual femenino ha sido históricamente perseguido, vilipendiado y estigmatizado, por oposición al placer sexual masculino, reivindicado como un derecho y “necesidad” del hombre que debe ser satisfecho a toda costa.



No es casualidad entonces que tantas mujeres abusadas en su infancia sean consideradas por sus familiares y comunidades, e incluso por ellas mismas, “sucias”, “deshonestas” o “malas mujeres”, motivo por el cual viven bajo el peso de un estigma que suele afectar el conjunto de sus relaciones y especialmente las de pareja, puesto que los hombres con quienes conviven tienden a hacerlas sentir en permanente deuda por “haberlas aceptado con esa mancha”. Incluso las niñas que han sido violadas por sus padres o padrastros sienten una honda e inexplicable culpabilidad, a la que contribuye el discurso religioso del “pecado original”, que subyace en el inconsciente colectivo de las mujeres.



¿Cómo proteger entonces a la niñez y hacer justicia mientras no superemos el pensamiento oscurantista que se esconde tras el abordaje convencional de este terrible drama?

* Directora Centro de Prevención de la Violencia