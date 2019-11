El derecho humano a la alimentación, ¿garantizado en “La Chureca”?

El derecho a la vida es sagrado, nadie lo pone en duda, pero para lograrlo hay que garantizar la realización de otros derechos, como los siguientes: a la alimentación, al agua, a la salud. Y al empleo. Es por esto que pelean los trabajadores de “La Chureca”. Durante varios días los camiones recolectores no pasaron. Managua estuvo inundada de basura. Los trabajadores del vertedero “La Chureca” no permitieron descargar los residuos, alegando que los recolectores de la Alcaldía “ordeñan” las bolsas para quedarse con lo principal. La amenaza de una epidemia en Managua fue la alarma de las autoridades. Y ésta es la noticia. No es para menos, corre peligro la salud de más de un millón 200 mil habitantes de la capital. Lo demás, mil 600 personas que a diario se exponen a enfermedades de todo tipo, que sufren hambre y desnutrición, no es motivo de preocupación. Ni es noticia, porque no es nuevo. Y hay miles en igual situación.



El problema no es ni de los trabajadores de La Chureca, que viven de lo que recogen; ni de los recolectores de la Alcaldía, que “ordeñan” los residuos antes de descargarlos en el basurero. El problema, en primera instancia, es la falta de un sistema de gestión de residuos.



Mientras no se haga esto se podría comenzar por clasificarlos en el propio lugar donde se originan, colocándolos en bolsas separadas, para que sea más fácil a trabajadores de La Chureca la recolección y clasificación. Si de vez en cuando me deshago de papeles, no los voy a revolver con los residuos de alimentos; pero de nada sirve, si los recolectores de la Alcaldía rompen las bolsas para seleccionar lo que les parece mejor.



Pero el problema va más allá, no es sólo una posible epidemia, que sería terrible, ni falta de un sistema de gestión de residuos. Ni que las bolsas lleguen vaciadas al botadero. Esto es sólo la muestra de un mal mayor y crónico, que se manifiesta en un tumor purulento que revienta, duele y tiene mal olor. Un olor que está adentro, hasta el fondo del sistema: el problema real es el abandono en que viven miles de familias (en todo el país) que no pueden hacer realidad su derecho humano a la alimentación, y por ende su derecho a la vida, ya no digamos a un ambiente saludable. El problema es la falta de empleos, la pobreza. Si estas familias de La Chureca tuvieran un trabajo digno, no estarían peleando por los residuos y los habitantes de Managua no estarían inundados de basura.



Es triste escuchar que los pobladores se quejan porque no ha pasado el camión recolector. Pero es más triste que haya gente que diga a mí no me importa el problema de La Chureca, lo que me interesa es que se lleven la basura. Y es inaceptable que una alta autoridad diga que el terreno del basurero es propiedad de la Alcaldía y que pueden sacar a los que protestan. Y es doloroso que el problema se manipule o se ironice. Esta falta de sensibilidad, de solidaridad, de honestidad, estos residuos de un sistema que nos carcome, es tan común como la basura en la calle. Y tampoco la gente es del todo culpable, pues el ambiente descompuesto en el que vivimos diariamente, nos empuja a ver sólo por nuestro interés. Sí son responsables los políticos y funcionarios, de ayer y de hoy.



Leí que hay cuatro factores de muerte precoz en el mundo: la guerra, el terrorismo, el SIDA y el hambre, y que ésta mata más gente que los otros tres juntos. Se legisla contra aquellos y no contra el hambre, “porque la pobreza es el único factor que hace distinción de clase” (Frei Betto). Sin embargo, estamos viendo que la pobreza también afecta a los ricos y a los no pobres. Y debería ser un problema de todos.



Hay muchas organizaciones y organismos internacionales que trabajan por el derecho a la alimentación. Deberían aunar esfuerzos, de paso se ahorrarían recursos que servirían para crear empleos dignos para los pobres, que no están pidiendo limosna, sino exigiendo una oportunidad para trabajar. También debería haber un programa de nación, contra el hambre, al que se unan todos los sectores, incluyendo la empresa privada y los partidos políticos; pues no es responsabilidad sólo del gobierno.



Tenemos ejemplos en otros países, que deberíamos seguir. Supe en estos días que en Guatemala hay un banco de alimentos por iniciativa del sector privado. Y en otros países de América Latina. ¿Por qué no puede ser posible aquí? ¿Por qué si la guerra nos conmueve por la cantidad de muertos, no nos conmueven los miles de personas que mueren diariamente por falta de alimentos? ¿Por qué la muerte o el secuestro de una persona mueven aviones y batallones, y la muerte de miles a causa del hambre ni nos inmuta?

Mientras tanto, nos preparamos para la Semana Santa, unos a rezar, otros a refrescarse y otros a descansar. Y “Cristo va por las calles flaco y enclenque” cargando su eterna cruz. Y muchos derechos, sin embargo, mueren viviendo de los desechos.