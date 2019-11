Una educación sin lectura…imposible

Al iniciar el año escolar 2008, la mayoría de las noticias han girado alrededor de la cantidad de alumnos a matricular, las condiciones físicas de las escuelas e institutos, los cambios de turnos y de directores, y al aumento salarial de los maestros, pero muy poco o casi nada se ha dicho de la calidad de la enseñanza. Nada sobre qué se va hacer para mejorar el rendimiento y la calidad educativa, cómo vamos a superar esos resultados desastrosos obtenidos en los exámenes de admisión en las distintas universidades públicas.



Considero que el tema del rendimiento y la calidad educativa debe ser parte fundamental de la agenda de todo el sistema educativo y, principalmente, para las autoridades educativas debe ser tema de profunda reflexión y debate de foros, talleres o de conferencias, incluso, debe de ser tema del discursos cuando se hable de la educación. Pero no debe enfocarse únicamente desde la visión teórica pedagógica como generalmente se ha hecho, sino más bien con una actitud práctica pedagógica y crítica, ya que las autoridades educativas, los maestros, los profesores, e incluso los catedráticos universitarios, somos responsables de la formación integral de nuestros jóvenes. Algo más: somos responsables de lo que está ocurriendo con nuestra juventud en el presente y lo que pueda ocurrirle en el futuro.



Nuestra juventud está aprendiendo sólo lo que le enseñamos, cómo le enseñamos y hasta dónde le enseñamos. Los padres de familia y los estudiantes siempre han confiado en las autoridades educativas y en los maestros; creen que enseñamos lo correcto y que enseñamos bien. Realmente, ¿enseñamos bien? Sinceramente, ¿enseñamos lo correcto? Para enseñar bien, y enseñar lo correcto, debemos aprender a leer y… honestamente, compañeros maestros, ¿nos gusta la lectura? ¿Cómo podemos enseñar si no leemos?

Enseñemos con nuestro ejemplo el amor a lectura, como base fundamental para el aprendizaje, seamos capaces de cambiar el método descriptivo e informativo por el método reflexivo y analítico del proceso enseñanza-aprendizaje, cambiemos la investigación transcrita o bajada de Internet por la investigación razonada, reflexiva; desarrollemos la capacidad de un verdadero debate en lo estudiantes sobre temas de interés social, político, económico; de la naturaleza, del desarrollo y comportamiento humano; del deporte, la cultura, la filosofía de la juventud, la familia; de las situaciones coyunturales, de la moral, de los valores cívicos y patrióticos, de la sexualidad, de la constitución, del ALBA y el TLC; de la religión, de las habilidades y la destreza que debe tener un joven para construir un futuro exitoso.



Son muchos los temas que podemos abordar en debates con nuestros alumnos para desarrollar sus capacidades, pero en principio, nadie puede abordar un tema si no lee, tenemos que leer y enseñar a leer a nuestros alumnos. Por último, considero que para enseñar las matemáticas, la física, la química, la biología, hay que innovar si es necesario, para hacerlas más practicas que teóricas.





*Profesor.