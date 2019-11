El orteguismo y la izquierda continental

I

La campaña preelectoral en los Estados Unidos tiene motivaciones nada extraordinarias, pero novedosas dentro de su esquema político. Se le ha alterado el libreto a su “show” habitual de las campañas electorales. Lo ha hecho la presencia inaugural de una mujer disputando la nominación para la candidatura a la presidencia con un mestizo (negro, según su canon racial) del mismo Partido Demócrata. Un negro, pues, irreverente, irrumpe en los albos predios de la cimera política imperial. La posibilidad real de que éste gane la nominación tiene en alerta a la gran electora, la divina trinidad que forman el capital financiero, el complejo industrial militar y los grandes monopolios. ¿Lo dejarán escapar de su influencia y poder? No, aunque nunca antes con el riesgo de ahora.



Y ese riesgo no lo representará Barack Obama y su programa político --con todo y ser diferente a los tradicionales-- para esos poderes reales de los Estados Unidos, sino porque su triunfo rompería los esquemas del poder blanco en toda la estructura social y sería un “mal” ejemplo que elevaría la estima humana y el valor político de las minorías, negra en primer lugar, y cundiría una nueva visión democrática, al menos distinta a la oficial imperial.



Esta revolución, muy a la medida gringa, es un fenómeno que podría verse --según sus características geopolíticas e históricas-- como reflejo del cambiante panorama mundial: el ascenso del movimiento de izquierda en los países latinoamericanos, así se siga creyendo que América Latina sólo puede ser la caja receptora de la influencia gringa, y se nieguen a ver las influencias mutuas, aunque no equivalentes. Europa está dejando de ser una caja de resonancia de los Estados Unidos; la creciente superioridad del euro frente al dólar tiene algo que decir. El crecimiento económico asiático, con China a la cabeza.



Todo es parte del fenómeno global, aparejada a la decadente política ultra derechista de los Estados Unidos, cuyo último y más estrepitoso fracaso lo representa George W. Bush con su guerrerismo. El fenómeno Obama y la señora Clinton, aunque de ésta su novedad fuera su género, no está desvinculado del creciente movimiento de izquierda y liberal democrático que, precisamente, se acaba de hacer presente, notorio y triunfante en la reunión del Grupo de Río, en la República Dominicana.





II

El proceso continental, calificado como “nacionalismo popular”, en el cual destacan los gobiernos de la izquierda con sus diferencias de matices, tiene sus raíces históricas, y en esta etapa tiene su continuidad con mayor madurez, como no pudo ser en la Guatemala de 1944-5 (donde el partido marxista-leninista nació al calor de la revolución democrática), el Brasil de 1945, la Bolivia de 1952 y el Ecuador de 1948. Y la más avanzada del Chile de 1973. Dejo al margen la experiencia de Cuba, porque es única, y desde 1959 vanguardia de este proceso.



La matizada escena de la izquierda latinoamericana excita a preguntar: ¿qué representa Nicaragua con este gobierno de izquierda cuestionada? Digo, “izquierda cuestionada”, y aquí comienza el motivo central de este comentario. En Nicaragua, con el Frente Sandinista en el poder no hay una continuidad revolucionaria como en otros países de América Latina, sino más bien una ruptura con su propia raíz sandinista. Aquí es diferente a Bolivia, cuya tradición de lucha democrática popular se ha fortalecido con el movimiento indigenista; a Ecuador, cuya bandera nacionalista pasó de manos de militares progresistas a las de un sólido movimiento popular revolucionario; a Venezuela, en donde militares de nuevo tipo se funden con el movimiento popular para reivindicar la herencia bolivariana de dos siglos; mucho más de Cuba, cuya coherencia y continuidad revolucionaria, sin fricciones internas que pongan en riesgo su proceso unitario, es ejemplo sin fronteras geográficas e históricas.



Lo de nuestro país es peculiar, con su contradicción, por hoy, insalvable: una parte de la dirigencia que encabezó la etapa revolucionaria de los años 70 y 80, ha venido dejando en el camino su propia historia; ha cambiado la ética en su práctica política, cambió la mística sandinista, por la ambición personalista; el discurso revolucionario de aquella etapa, ha perdido sustento en esta realidad, suena extemporáneo y discordante; de una propuesta de sociedad progresista ha pasado a otra de carácter confesional, de lo cual ha resultado el abandono de una concepción de avanzada, y la adopción de posiciones, actitudes e ideas oscurantistas, reaccionarias. Ejemplos de eso son, y lo serán mientras se nieguen o no se les obligue a rectificar, la penalización del aborto terapéutico y la confusión Estado-Iglesia en toda la vida política y social.



Quienes encabezan esta contrarrevolución ideológica manejan un discurso revolucionario y antiimperialista, pero se mueven en el plano nacional tal cual, derechistas consumados. En el plano internacional fingen representar la continuidad del proceso revolucionario sandinista. Dentro de esta contradicción, el gobierno hacia fuera da cabal la medida del “nacionalismo popular” latinoamericano, y no hay razón para negarle su presencia ni sería conveniente rechazarlo para la unidad del amplio movimiento de izquierda. Gobernantes sin tradición de lucha nacionalista tienen su lugar en cualquiera de los organismos unitarios continentales.



Mal harían los gobiernos de mayor y mejor definición de izquierda menospreciar la participación del gobierno nicaragüense por sus contradicciones, pero tampoco harían bien en ignorarlas. Que no lo ignoran, lo refleja la información que fluye de esos países; hay demostraciones de amistad de bajo perfil en los medios de comunicación. Ejemplo: cuando el presidente Ortega y su comitiva hicieron escala en la capital cubana de regreso de su viaje a países africanos, fueron motivos de noticia… pero fuera de cámara, lo que en televisión es como no ser noticia. Otro: Daniel ha estado varias veces en Cuba durante la convalecencia de Fidel, pero éste sólo se ha reunido con Hugo Chávez e Inácio (Lula) da Silva y algunos dignatarios chinos y vietnamitas.





III

El hecho de anotar lo anterior tiene la finalidad de hacer constar que, como lo demostró Silvio Rodríguez durante su visita a Managua, en el exterior hay inconformidad con la contradicción del gobierno de nuestro país, y se le critica. Lo ideal y positivo sería que sus relaciones exteriores transcurrieran con la misma normalidad que tuvieron durante la revolución, pero nada depende del gusto y la voluntad de las personas, sino de los hechos políticos concretos.



Otro aspecto digno de hacer notar, es lo siguiente: si este gobierno no tuviera la solidaridad material de Venezuela, ¿su comportamiento a lo interno sería igual de arrogante, autoritario y burlador de preceptos constitucionales? ¿Qué tipo de proyectos sociales estuviera impulsando sin la ayuda material venezolana? ¿Estaría ya totalmente identificado con la derecha en política exterior como lo está ideológicamente en aspectos de política interior? Estas interrogantes exigen las respuestas de todos los nicaragüenses.