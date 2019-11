Barack Obama ganará

En este candidato presidencial norteamericano observamos ciertas características ganadoras claves que han atraído a muchos de sus compatriotas, entre ellos al clan Kennedy, manifestándole su incondicional apoyo. Y es que su inusual altura y presencia política podría no solamente arrebatarle a cualquier otro candidato votos decisivos de la comunidad blanca, negra e hispana, sino que, además, es un enconado opositor a la guerra de Irak e igualmente posee un historial muy interesante que debemos conocer.



Obama es especialista en ciencias políticas, relaciones internacionales y derecho. Egresado de la Universidad de Harvard y elegido primer presidente negro del Harvard Law Review. Seguramente ganará, porque su “Sí Podemos” ha generado un extraordinario entusiasmo con su llamamiento a tener valor y esperanza. Hizo posible que una nación atrapada entre el terror y miedo, impuesto por la irresponsabilidad del juego siniestro de los terroristas versus los vaqueros republicanos, pudieran tener de la mano negra de este Senador de Illinois, la llave de salvación de una democracia en decadencia que busca lo más rápido posible volver a la vida pacífica, añorada por los amantes del sueño americano.



Obama es el quinto legislador afroamericano en el Senado de los Estados Unidos, y solamente el segundo demócrata, que actualmente compite con Hillary Clinton por la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales de 2008. Es un candidato joven, comparado por muchos como el segundo Kennedy, por lo que podría convertirse en el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos. Es la primera vez, en la historia de esta nación, que compite un negro contra un blanco por la silla presidencial, pero sin el marcado estigma racial de una campaña política matizada por la vieja y perniciosa confrontación de negros contra blancos y viceversa. Todo lo contrario, existe una coincidencia de conjunto en ambos bandos que es necesario un símbolo de cambio. Aunque éste sea negro.



Para ciertos expertos politólogos, eso refleja que los estadounidenses han adquirido una nueva conciencia y carácter que ciertamente están empezando a superar su pasado de complicaciones raciales. No importa que los nuevos cambios vengan de la mano de un presidente negro como Obama, y aunque éste sea preferiblemente demócrata, eso nos le quita el sueño. El ascenso del senador parece ya imparable, incluso hay medios cuyas estimaciones ponen a Obama por delante de Hillary. Hasta ahora, todos los sondeos realizados reflejan el empuje de Obama y el debilitamiento de Clinton. En lo personal, yo hubiera preferido que la Clinton hubiese estado en el lado del bando republicano para calibrar de verdad hasta dónde los estadounidenses escogerían entre una mujer y un negro.



Por ahora, las cosas son diferentes, y todo el mundo se pregunta si la contienda será entre Barack Obama y John McCain y, sobre todo, si estará en capacidad de superar la inmensa campaña que pudieran desplegar los republicanos por el trono en la casa blanca. Muy a pesar de la catástrofe notable de las dos últimas administraciones republicanas del señor Bush Jr. La dura realidad es que el oponente de Hillary sigue siendo un precandidato, que sin el apoyo de ella y otros líderes demócratas sería difícil que sobreviva y les gane a los republicanos.



Es prematuro decir quiénes son los responsables del rompimiento de los paradigmas y estereotipos. Si mister Obama o los norteamericanos, o es el fantasma de figuras universales que despiertan nuevas conciencias como Gandhi, Martin Luther King, o quizás sea el temor que se despertó el estudio del conflicto en Irak, dirigido por James Baker y Lee Hamilton. Confío que ganará el Obama que llegó a la cafetería Mayorga Coffee Roasters hace unas semanas y pidió un café con leche para luego conversar con el dueño del lugar, Martín Mayorga, nacido en Guatemala, pero criado en Nicaragua.



Como latinoamericano espero que cumpla todo lo que Obama nos ha prometido: “Yo represento a gente que hasta ahora se había quedado a un lado. Me aseguraré de que esa gente tenga acceso a cuidados médicos, a educación, incluso si son indocumentados”.





*Abogado, Notario Público

Coronel ®