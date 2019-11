El reto de la educación secundaria

Difícil tratar los asuntos de la educación pública en un país en crisis, sin caer en la utopía; son tantos los componentes de este sector que deben ser mejorados o cambiados que inevitablemente salen al paso dos limitantes: la falta de recursos financieros y la necesidad de priorizar el desarrollo económico sobre la cuestión social.



Pero eso no quiere decir que tales limitantes deben inhibir la urgencia de señalar y mantener a la vista esos componentes.



Desde hace más de 35 años algunos educadores han estado señalando, sin que se haga nada al respecto, el grave perjuicio que representa la “jornada única”, con su dedicación casi exclusiva a las lecciones de aula. Dentro de ese sistema, los estudiantes entran a las siete de la mañana y salen al mediodía para dar lugar a otro grupo que sale de la escuela a las seis de la tarde. Normalmente hay un turno nocturno, con programas especiales para trabajadores, pero eso no afecta significativamente los estudios diurnos.



La pregunta es, ¿en qué período realizan los estudiantes las actividades de la co-currícula? Es un hecho conocido hasta por legos en pedagogía que las actividades realizadas en el aula no son suficientes para lograr una formación integral del educando. Aun en el caso de un docente que introduzca en sus lecciones algunas actividades prácticas, dentro del enfoque metodológico del socio-constructivismo en todas sus modalidades - caso no frecuente – esas actividades prácticas se encaminan a dinamizar la lección, a dar sustancia funcional a los conocimientos que se trata de “enseñar” – caso típico – o de promover, en algunos raros casos. Ningún profesor(a), sujeto(a) a supervisión se atrevería a apartarse del programa formal para introducir en la lección asuntos ajenos a su materia y al tema específico a desarrollar.



¿Cuáles son esos elementos imprescindibles del aprendizaje que se quedan sin atender en la jornada única? Son varios y, hay que enfatizarlo, promueven tanto o más aprendizaje que las lecciones formales. Está, por ejemplo, la necesaria organización del estudiantado, bajo su propia iniciativa y el estímulo y asesoría de los docentes. Esta organización estudiantil, con cuerpos dirigentes en cada sección, es el caldo de cultivo de la formación política teórica y práctica; un aprendizaje necesario en ese nivel, para dar a los estudiantes la oportunidad de participar en las decisiones del colegio que atañen a sus actividades, y además, por el peculiar sistema nicaragüense de otorgar el derecho al sufragio a los dieciséis años, mientras se les mantiene menores de edad hasta los dieciocho.



Por otra parte, todo colegio debe tener su periódico estudiantil; debe disponer para los alumnos el acceso cotidiano a la biblioteca y a los laboratorios de ciencias y de computación; debe ofrecer oportunidades para el cultivo de las letras y las artes con clases de dibujo, pintura, cerámica, etc. apuntalado con certámenes y encuentros que eleven la autoestima y el interés por el cultivo de las artes y las letras; debe ofrecer formación técnica básica, como parte de la formación integral (mecánica, electricidad, etcétera.); debe promover el gusto por la música y estimular su estudio en aquellos cuya vocación les incline a cultivar ese sector de las artes; debe fomentar el deporte, no como actividad dominical, sino cotidiana. Estas son algunas de las actividades co-curriculares que deben ser incluidas en los planes de estudio de educación secundaria.



¿Dónde está el dinero para duplicar el número de institutos para cambiar el modelo de jornada única por el de doble jornada, único capaz de permitir el desarrollo de la co-currícula?

¿Dónde, los recursos para dotar a todos los centros de una biblioteca funcional, de los cuatro laboratorios, de los dos talleres técnicos, de las salas de música, de los talleres de pintura y dibujo, de la oficina de estudiantes para que elaboren su periódico o su revista?

¿Dónde los fondos para pagar a los maestros lo justo y que permanezcan en el centro todo el día, sin recurrir a los trabajos dobles o triples? Sin esta permanencia, la asesoría, la tutoría y la planeación cotidiana son imposibles.



No voy a agobiar a los lectores con sumas específicas; solamente quiero hacer ver el gran reto que tiene por delante el Ministro de Educación, el Gobierno actual, y porqué no señalarlo, la sociedad nacional.