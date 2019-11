Andrómaca y el drama de la inmigración

La representación de Andrómaca por parte de la Compañía Alcyone Teatro de Nicaragua, puesta en escena el pasado 7 y 8 de marzo por el Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, en el Teatro Nacional Rubén Darío, fue todo un éxito, si nos atenemos a que es una obra en la que se refleja un círculo vicioso que surge de la inmigración y la problemática, tanto de los propios inmigrantes como de las personas que los reciben.



Esta idea, la cual de acuerdo con el autor de la obra, Charles Delgadillo, es su versión que transgredió el texto original para mostrar precisamente ese fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo, se fundamenta en el texto original de Eurípides y creando una versión, habla cómo, tras la guerra de Troya, las troyanas son llevadas a Grecia como esclavas.



“Me pareció que el público identificó la problemática, porque es algo que estamos viviendo; todos los días tenemos noticias de la llegada de inmigrantes y de sus situaciones”, dijo Delgadillo. Nada más agregar que, bajo esa “excusa”, nos traslada Andrómaca --protagonizada por la actriz Magelda Campos Buitrago--, a una realidad cotidiana, como es la lucha de una mujer por la defensa de la libertad.



En Andrómana se relata la historia de cómo tras el fin de la guerra de Troya, las mujeres de los vencidos son entregadas a los vencedores como botín de guerra y sometidas a la esclavitud. Pero Andrómaca no es solamente una esclava, sino que se convierte en la madre del único hijo de su amo, lo que suscita la envidia de la esposa de éste, Hermíone, que acusa a la esclava de su esterilidad.



“Andrómaca incide en el sufrimiento que se experimenta por ser extranjera”, dice sin ambages Campos, para luego señalar que este montaje es una ópera vocal, es decir, que tiene mucha musicalidad, con coros y otros personajes que sirven como coros.



Para la directora de teatro Lucero Millán, Andrómaca es un “gran esfuerzo…un trabajo con bastante nivel de puesta en escena”, tras asegurar que fue interesante el manejo de las luces, el vestuario y la composición escenográfica.



El tema de la inmigración es una de las problemáticas más importantes que se sufren en la actualidad y que más difícil solución tiene. Y es en Andrómaca precisamente que este fenómeno, con la versión de Delgadillo sobre la idea de Eurípides, agita pasiones y propone el problema de la actual inmigración.



En cuanto a la escenografía, ésta es de tipo circular, para reflejar el aislamiento de Andrómaca en Grecia, pues ella está en un círculo del cual no puede salir. Del mismo modo, la versión de Delgadillo, el vestuario refleja la similitud entre el traje típico del nicaragüense y el de la antigua Grecia.



“Es un excelente esfuerzo que reunió a actores y actrices de diferentes generaciones, que desembocó en un resultado que merece seguir trabajándose”, opinó el teatrista Salomón Alarcón.





(*) Poeta y periodista nicaragüense.